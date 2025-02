Puxados por Aldigueri, 9 deputados migram do PDT para o PSB

Foto: FCO FONTENELE PSB terá em suas fileiras o presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri

O PSB realiza nesta sexta-feira, 7, evento para filiação de uma série de deputados - entre eleitos e suplentes - que deixam PDT após ganharem na Justiça o direito de deixar a sigla sem perder o mandato.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri, que compõe grupo de pedetistas que irá para a sigla, comentou sobre o assunto em entrevista ao O POVO na tarde desta quinta-feira, 6.

"Estou indo me filiar com muita honra e gratidão ao PSB amanhã. São nove deputados e deputadas que estão ingressando no partido. Devemos, juntamente, aí com o PT ser as duas maiores bancadas da Assembleia", contou ele.

Com a cisão do PDT, que colocou em lados opostos os irmãos Ciro e Cid Gomes, a maioria dos parlamentares do partido ficou ao lado do senador, decidiu rumar ao PSB, destino que Cid tomou anteriormente.

Antes da eleição do ano passado, Evandro Leitão já havia deixado o PDT e se filiado ao PT, sigla pela qual foi eleito prefeito de Fortaleza. Com a saída de Leitão da Alece, o então suplente Bruno Pedrosa assumiu o mandato efetivo de deputado estadual.

Maior bancada na Alece nos últimos anos, o PDT deve ficar apenas com cinco parlamentares com mandato: Queiroz Filho, Antônio Henrique, Lucinildo Frota, Cláudio Pinho e Bruno Pedrosa - único cidista que não migrará ao PSB. Pedrosa explicou que a decisão de permanecer foi tomada em diálogo com suas bases e com Cid e não representa desalinhamento.

Já Oriel Nunes Filho, também dissente do PDT, confirmou a ida para o PT em vídeo que mostra sua ficha de filiação. Ao lado dele, aparecem o líder do Governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT), e o presidente do partido no Ceará, Antônio Alves, o Conin.

Sem nenhum deputado estadual eleito em 2022, o PSB irá se tornar a sigla com uma das maiores bancada na atual legislatura. O PT tem oito parlamentares, mas irá receber Oriel. Ele, no entanto, está licenciado por ser secretário na gestão de Elmano de Freitas (PT). Além do presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri, o PSB terá: Guilherme Landim, Jeová Mota, Lia Gomes, Marcos Sobreira, Osmar Baquit, Salmito Filho e Sérgio Aguiar.

Lia, Baquit e Oriel, já que foi eleito pelo PDT, estão licenciados para assumirem pastas no Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza. Com isso, assumem três suplentes que também irão ao PSB: Antônio Granja, Guilherme Bismarck e Tin Gomes.

Um nome surgido de última hora é o da deputada estadual Marta Gonçalves, hoje no PL.

A cerimônia de filiação contará com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), do presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, além do senador Cid Gomes e do presidente estadual, Eudoro Santana. Mostrando a aliança entre PT e PSB, o governador Elmano também teve presença confirmada no evento. (Colaborou Thays Maria Salles)