16 deportados permaneceram em Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE Maior parte dos brasileiros seguiu para Minas Gerais

Dos 111 brasileiros que desembarcaram EM Fortaleza, na tarde desta sexta-feira, 7, 16 vão permanecer no Ceará. O número foi confirmado pelo defensor público Edilson Santana, titular do ofício regional de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União (DPU).Os demais brasileiros seguiram em voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para o aeroporto de Confins em Belo Horizonte.

A secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos, Janine Mello, explicou que o governo dará suporte para que os brasileiros consigam chegar até as famílias, em diferentes estados. "Nosso objetivo é que eles consigam chegar com segurança no seu local de residência para reencontrar as suas famílias e que conseguiam reconstruir as suas vidas", disse.

A operação foi articulada entre: Ministérios das Relações Exteriores, Itamaraty, do Ministério da Defesa, do Ministério da Saúde, do Desenvolvimento Social e dos Direitos Humanos.