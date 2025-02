Cid defende lançar Júnior Mano pelo bloco governista no lugar dele

Foto: FÁBIO LIMA Cid Gomes defendeu o nome de Júnior Mano para concorrer ao Senado Federal

O senador Cid Gomes (PSB) afirmou que, caso o partido tenha uma vaga para disputar o Senador em 2026, seu candidato seria o deputado federal Júnior Mano (PSB). Em discurso descontraído durante evento do partido, na manhã desta sexta-feira, 7, em Fortaleza, o ex-governador do Ceará foi saudando os presentes e acrescentando informações sobre os citados.

"Eu digo, de público, o seguinte: se o PSB tiver uma vaga para o Senado - olha o que eu estou dizendo, não estou colocando essa responsabilidade no nome de ninguém, só na minha responsabilidade - se o PSB tiver uma vaga, na composição de uma chapa majoritária lá para frente, o meu candidato a senador é o Júnior Mano. Quero deixar isso aqui de público", disse Cid ao saudar o parlamentar.

Cid declarou recentemente que suas metas atuais na política são o crescimento do PSB e a reeleição de Elmano de Freitas a governador, em 2026. Quanto a tentar a reeleição, disse não ter intenção de concorrer e que abriria mão da disputa em nome de um projeto para o Estado. Ele não descartou a possibilidade de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

O senador falou que tem se dedicado bastante ao PSB e que quer dar sua contribuição como militante do partido. "As pessoas perguntam 'Cid, o que você quer ser?'. Eu não quero ser nada! Eu já fui muito mais do que pedi a Deus, o que eu quero é que o meu partido, no Brasil eu posso contribuir pouco, mas no Ceará, que seja um partido grande, que oferecer uma alternativa para o povo cearense", concluiu.

O PSB do Ceará tem hoje apenas Júnior Mano como deputado federal. Ele foi reeleito, em 2022, pelo PL, mas deixou o partido no ano passado após participar de evento de campanha de Evandro Leitão (PT), então candidato à Prefeitura de Fortaleza. Depois de aparecer no encontro, que reuniu ainda leva de prefeitos, a direção do PL no Ceará, a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pediu sua expulsão. Evandro disputava o cargo de prefeito com André Fernandes, filiado ao PL.

Depois de um período sem partido, Júnior Mano anunciou que iria se filiar ao PSB.

No registro, Júnior Mano posou ao lado de Cid e do prefeito do Recife, João Campos, ambos nomes influentes dentro do PSB. "Dando as boas-vindas a Júnior Mano, que ingressa no PSB, reforçando a nossa bancada na Câmara Federal. Obrigado ao amigo Cid Gomes, que tem trabalhado muito pelo fortalecimento do nosso partido no Ceará e no Brasil", escreveu o prefeito nas redes sociais.

Júnior Mano é investigado por suposta participação em esquema de compra de votos e desvio de emendas parlamentares nas eleições de 2024. O processo corre em sigilo no Supremo Tribunal Federal (STF), mas Cid recentemente defendeu o colega de partido.