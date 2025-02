44% dos deportados dos EUA ao Brasil são jovens; oito são crianças de até 10 anos

Foto: Júlio Caesar DEPORTADOS entram no avião da FAB em Fortaleza e vão para o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte

Dos 111 brasileiros deportados dos Estados Unidos que chegaram ao País nessa sexta-feira, 7, a maioria é composta por jovens, sendo oito crianças de até 10 anos de idade. A Polícia Federal (PF) e o Ministério dos Direitos Humanos apresentaram o perfil dos repatriados.

Onze dos brasileiros que chegaram dos EUA possuem entre 11 e 20 anos e outros 38 têm entre 21 e 30 anos. Assim, 44% está na faixa etária considerada como jovem.

Além deles, 33 deportados estão entre os 31 e os 40 anos. Já pessoas entre 41 e 50 anos são, ao todo, 17 e quatro deportados possuem 51 anos ou mais. O mais velho tem 53 anos de idade.

A ampla maioria são de homens, 85 no total, sendo 71 desacompanhados. Ainda conforme a PF, 26 mulheres estiveram no vôo dos deportados e 12 estavam sozinhas. Cerca de um quarto dos repatriados estava em família.

O governo norte-americano disponibilizou a lista com a quantidade e o perfil dos deportados apenas cinco horas antes da chegada ao Brasil. Nenhum dos passageiros do voo dessa sexta-feira tem registros de alerta da Interpol.

Deportados chegam ao Brasil

Os repatriados chegaram no avião da Força Aérea Brasileira (FAB) na tarde da sexta-feira, 7, em Fortaleza. Dos 111 brasileiros, 16 permaneceram no Ceará e os demais seguiram em voo para o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte.

Equipes do Ministério dos Direitos Humanos acompanharam o deslocamento. A secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos, Janine Mello, explicou que o governo dará suporte para que os brasileiros consigam chegar até as famílias, em diferentes estados.

"Nosso objetivo é que eles consigam chegar com segurança no seu local de residência para reencontrar as suas famílias e que conseguiam reconstruir as suas vidas", disse Janine.