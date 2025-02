Cid filia Pacobahyba ao PSB e a projeta como possível sucessora de Elmano: "Quem sabe?"

Foto: Reprodução/Instagram: @fernandapaco Fernanda Pacobahyba, Izolda Cela e Cid Gomes em evento de filiação de deputados estaduais ao PSB

O evento de filiação de deputados estaduais ao PSB contou com algumas declarações reveladoras do senador Cid Gomes sobre suas projeções políticas, tanto para si como para aliados. Dentre elas, o ex-governador apostou em um "futuro muito bom" para Fernanda Pacobahyba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), que tem como comandante o ex-governador e aliado Camilo Santana (PT).

Pacobahyba também se filiou à sigla a convite de Cid e, segundo ele, ela "tem futuro na política". O líder do partido ainda sugeriu que a gestora possa ser sucessora do governador Elmano de Freitas (PT) em 2030, uma vez que o petista é candidato natural à reeleição, segundo o próprio senador.

"Essa mulher foi secretária de Estado da Fazenda, é um tratorzão pra trabalhar bem, mas tem a finesse, a cordialidade, não tem um homem público que não tenha a procurado e que não tenha depois referências elogiosos a ela. Ela tem futuro na política, tô apostando nisso faz é tempo e o futuro que eu imagino pra ela é um futuro muito bom", disse se referindo a Pacobahyba.

"Quem sabe não será sucessora do Elmano. Eu não tenho o que fazer aí fico pensando, pensando… Pensando em 2030", declarou Cid Gomes.



"Cid como é danado filiou a Fernanda ao PSB", diz Elmano

Já Elmano, ao usar da palavra, também teceu elogios a Fernanda e chamou o senador de "danado" ao comentar a filiação no PSB.

"E o Cid, como é danado, filiou a Fernanda Pacobahyba no PSB. Essa mulher que todos nós admiramos pela capacidade de trabalho, pelo preparo, pela inteligência e muito orgulha ter uma mulher comandando o FNDE com o seu preparo e tem nos ajudado", afirmou o governador.

Em suas redes sociais, Fernanda agradeceu o convite por parte de Cid e Eudoro Santana, presidente estadual do PSB. Segundo ela, servir ao público é o seu propósito de vida e, a partir da política, tem a oportunidade de transformação na vida das pessoas.

"Seguimos acompanhando os movimentos e os debates que fortalecem a democracia e o propósito público", afirmou Pacobahyba.