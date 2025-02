Opinião pública perde força no debate

Para Fernandes Neto, diferente do que houve em 2010, a opinião pública perdeu força de lá para cá devido à grande disputa ideológica existente no Brasil.

"Hoje, essa opinião pública, dado essa disputa ideológica que existe no Brasil entre direita e esquerda, e de fato essa intolerância social também que existe, eu vejo que ela vai influenciar muito pouco na decisão dos congressistas. E quem decide hoje essa situação, principalmente na Câmara dos Deputados, é o Centrão", argumenta.

Fernandes argumenta que, diferentemente do projeto do deputado Bibo Nunes, que tem apoio apenas da direita brasileira, o projeto 192 não pode ser atribuído somente aos parlamentares desse espectro político. "Ambas as ideologias, com poucas exceções, eu digo exceção seria o Psol, a Rede, pretendem de alguma forma mitigar os efeitos da Lei da Ficha Limpa, que repito, é muito rígida no Brasil", argumenta. (MB)