Élcio deixa presidência do PSDB-CE

Foto: João Filho Tavares Élcio Batista anunciou que deixou a presidência do PSDB do Ceará

Élcio Batista, ex-vice-prefeito de Fortaleza, deixou o cargo de presidente do PSDB Ceará. Em nota divulgada pela sigla nesta segunda-feira, 10, é dito que o afastamento veio por parte do político por conta de compromissos profissionais em São Paulo.

Com isso, o comando do partido tucano no Ceará será ocupado provisoriamente por Ozires Pontes, prefeito do município de Massapê, distante 248,93 km de Fortaleza.

Em seu perfil no LinkedIn, Élcio publicou na última semana que será coordenador do Cidade 2 do Instituto de Ensino e Pesquisa Insper.

PSDB no Estado tem como principal figura política o ex-governador e ex-senador Tasso Jereissati, mas ao longo dos últimos anos foi perdendo protagonismo no cenário, assim como a nível nacional.

Em 2020, o partido elegeu quatro prefeitos no Ceará. Com Élcio sob o comando da sigla desde 2023, o PSDB elegeu apenas dois gestores municipais em 2024, embora vitórias importantes em polos disputados pela base estadual, Iguatu e Massapê. Já em Fortaleza, o partido elegeu apenas Jorge Pinheiro como vereador.

Atualmente com bem menos força e espaços de destaque na política não só no Ceará, mas também a nível nacional, o PSDB estuda a possibilidade da fusão com outro partido, com isso, o nome da sigla tucana será outro. Entre outros partidos para compor, o MDB, cujo o próprio PSDB teve sua origem, e o PSD, de Gilberto Kassab. (Guilherme Gonsalves)