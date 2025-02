Presidente de Comissão cobrará cassação de Inspetor Alberto

Foto: AURÉLIO ALVES INSPETOR Alberto (PL) é vereador de Fortaleza e aliado de André Fernandes

A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), vereadora Adriana Gerônimo (Psol), afirmou que irá cobrar à presidência da Casa que dê andamento ao pedido de cassação do vereador Inspetor Alberto (PL).

O pedido foi protocolado por ela, juntamente com os também vereadores Gabriel Aguiar (Psol) e Professora Adriana (PT). Durante a campanha eleitoral de 2024, o vereador bolsonarista apareceu em vídeo xingando e ameaçando o então candidato a prefeito Evandro Leitão (PT) e em outra gravação arrastando um porco.

"A Comissão de Direitos Humanos, regimentalmente, não pode atribuir votação ou fazer aquele processo todo de verificação que o conselho de ética faz. Isso é uma atribuição privativa do conselho de ética. Então a gente fica pelo regimento, infelizmente, engessado. Mas eu, como presidente, irei cobrar a presidência da Câmara que dê andamento a esse pedido de cassação (...) porque feriu o decoro parlamentar", declarou a vereadora.

"Uma ameaça de morte reproduzida pelas redes sociais, maus-tratos a animais, isso não é o papel de um representante político, de uma liderança política. Então nós vamos cobrar a presidência que starte esse processo no conselho de ética e nós presencialmente vamos acompanhar todo o desenrolar dessa história porque a Câmara precisa dar uma resposta", completou.



Em janeiro, o presidente da CMFor, vereador Leo Couto (PSB), disse que a questão do pedido de cassação seria tratado no retorno das atividades legislativas, que tiveram o início na última semana. Mesmo se tratando de uma legislatura anterior, o parlamentar garantiu a análise do caso.

O primeiro vídeo começou a circular em 23 de outubro, a menos de uma semana do segundo turno em que Evandro e o aliado do vereador, André Fernandes (PL), disputaram o comando da Prefeitura de Fortaleza. O parlamentar aparece dizendo para Leitão “preparar o caixão”.



Na gravação, Inspetor Alberto está em um evento da campanha de André Fernandes (PL), e, olhando para a câmera, grita: “Leitão, filho da puta, tu vai para a churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo”.

O uso do termo "churrasqueira" faz referência a uma música utilizada pela campanha de Fernandes, que diz: "Só dá Leitão, se for na churrasqueira", em referência à disputa eleitoral na Capital. Ao fundo, no vídeo, aparecem pessoas com bandeiras de campanha de André. Também é possível escutar a música enquanto o parlamentar fala com a câmera.

No caso envolvendo o porco, a gravação circulou no dia do segundo turno da eleição, no domingo do dia 27 de outubro. Nas imagens, Inspetor Alberto veste uma camisa da seleção brasileira de futebol e, por cima, um colete balístico com adesivo da campanha de André Fernandes.



Ele diz para o animal: "Você vai para a panela". O vereador carrega e derruba o porco. Então, coloca o joelho direito na parte superior do animal: "Vê se aguenta aí, leitão".



Depois, Inspetor Alberto ergue e solta o porco, antes de finalizar: "Desgraçado, você vai para a panela dia 27. Vou comer você assadinho".

No caso que envolve as ameaças a Evandro Leitão, o processo foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), enquanto o caso envolvendo o animal segue sendo investigado pela Polícia Civil.

O vereador já foi interrogado e a delegacia aguarda perícia para conclusão das investigações e remeter o caso ao Poder Judiciário.