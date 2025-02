Elmano anuncia reajuste de 6,27% do piso salarial dos professores do Ceará

Foto: Carlos Gibaja/ Governo do Ceará ELMANO anunciou que Estado dará índice anunciado pelo MEC

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta terça-feira, 11, o reajuste do piso salarial dos professores do Estado no valor de 6,27%. A medida deverá ser aplicada em retroativo a janeiro. Conforme o chefe do Executivo, o reajuste é para profissionais de carreira, efetivos, aposentados, pensionistas e temporários.

O valor é o que foi estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) ainda em janeiro. A previsão é que o reajuste tenha impacto de R$ 280 milhões. O projeto que proporcionará a adequação será enviado para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) na próxima semana para ser apreciada pelos deputados estaduais.

O anúncio do Elmano foi feito em transmissão ao vivo em suas redes sociais ao lado da secretária da Educação, Eliana Estrela, do presidente da Associação dos Professores em Estabelecimentos Oficiais do Estado do Ceará (Apeoc), Anízio Melo, e de outros membros da gestão. Guilherme Sampaio (PT), líder do Governo na Alece, também aparece no registro.

Elmano destacou as mesas de negociações que duraram semanas em contato com membros da Apeoc. O reajuste de 6,27%, segundo ele, aconteceu foi a partir da construção do entendimento entre representantes da categoria com o Executivo.

A transmissão serviu também para o anúncio de outras medidas. Uma delas é que, em abril, será dado o início do processo de pagamento da promoção sem titulação de 2024. Além disso, está previsto antecipar para o primeiro semestre o pagamento também para o piso do ano anterior para os aposentados.

O MEC reajustou o piso salarial dos professores da educação básica em 6,27%. A medida foi oficializada pela portaria 77/2025, publicada em 31 de janeiro. O valor para o exercício de 2025 está fixado em R$ 4.867,77 para professores da rede pública, com jornada de 40 horas semanais.

Os salários dos professores são pagos pelas redes de ensino, ou seja, estados e municípios precisam ajustar o valor individualmente. Na última quinta-feira, 5, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou o reajuste de 6,27% no piso salarial de professores da educação básica. O aumento incluiu também secretários escolares, além de assistentes da Educação Infantil.

A negociação se iniciou no último 28 de janeiro, quando o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou o reajuste, acompanhado do secretário da Educação, Idilvan Alencar (PDT), e do presidente da Câmara, vereador Leo Couto (PSB), e da presidente do Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), Ana Cristina Guilherme.