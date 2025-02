Incluindo Brasil, desaprovação de presidentes latinos supera aprovação

Foto: Ricardo Stuckert / PR LULA lidera cenários eleitorais e venceria, inclusive, Jair Bolsonaro

A pesquisa Latam Pulse, fruto de colaboração entre a Atlas Intel e a Bloomberg, mensurou os níveis de aprovação dos presidentes, o risco político, e a polarização social de cinco países-chave da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México.

O levantamento mostra que, na maioria dos casos, a desaprovação supera a aprovação. A exceção é o México, que teve uma mudança de governo recente (outubro de 2024) e é o único dos cinco países governado por uma mulher.

A Argentina é governada por Javier Milei (direita); o Brasil é governado por Lula (esquerda); o Chile por Gabriel Boric (esquerda); a Colômbia por Gustavo Petro (esquerda) e o México por Claudia Sheinbaum (esquerda).

O levantamento ouviu diferentes quantidades de pessoas em cada um dos locais. A consulta ocorreu entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Foram ouvidas 1.748 pessoas na Argentina; 3.125 pessoas no Brasil; 2.010 pessoas no Chile; 2.563 pessoas na Colômbia; e 2.645 pessoas no México. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, a aprovação do presidente Lula (PT) caiu 1,9%, passando de 47,8% para 45,9%. Mesmo com a queda, em um cenário eleitoral para 2026, em que estivessem concorrendo os mesmos candidatos de 2022, Lula venceria, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A desaprovação a Lula aumentou de dezembro do último ano para janeiro de 2025. Agora, o presidente tem uma avaliação negativa para 51,4% do eleitorado. Antes, o percentual era de 49,8%. A desaprovação vem crescendo desde julho do último ano.

Em uma conjuntura onde os mesmos candidatos à Presidência de 2022 concorrem, Lula tem 44% das intenções de votos, enquanto Bolsonaro fica com 40,6%, já Simone Tebet (MDB) tem 4,9%, e Ciro Gomes (PDT) 4,5%. Outros candidatos ficam com 2,4%. Brancos e Nulos somam 1,5%. Os que não souberam responder totalizam 2%.

O presidente Lula lidera em outros cenários, mas candidatos bolsonaristas acumulam eleitorado expressivo. Em um 1º turno para 2026, Lula lidera com 41,1%, já Tarcísio de Freitas (Republicanos) apresenta 26,2% e ocupa a segunda posição nas intenções de voto.

Na mesma conjuntura, além dos dois políticos, outros candidatos foram apresentados como possibilidade: Ronaldo Caiado (União Brasil) aparece com 5,9%; Gusttavo Lima (sem partido) tem 5,6%; Simone Tebet soma 4,1%; Sérgio Moro (União Brasil) tem 3,3%; e Pablo Marçal (PRTB) aparece com 2,4%.