PDT reúne filiados para discutir posição no Ceará; RC quer continuar oposição

Foto: AURÉLIO ALVES PDT se reunirá na sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, para debater posição no Ceará e estratégias para 2026

O PDT pode estar perto de um momento decisivo na sua trajetória recente no Ceará. Está prevista para esta sexta-feira, 14, reunião com a presença de lideranças nacionais, dirigentes locais deputados, vereadores e outros filiados para discutir os rumos que a sigla tomará no Estado e as estratégias para as eleições gerais de 2026.

O ministro da Previdência e presidente nacional licenciado do partido, Carlos Lupi, estará em Fortaleza para o encontro, que se dará em um almoço. Além dele, o deputado federal André Figueiredo, presidente nacional em exercício, estará presente. Outros nomes, como o ex-prefeito Roberto Cláudio, já confirmaram presença.

"A gente deve conversar sobre política. Bater papo. Será uma oportunidade para falar um pouco sobre isso, sobre qual a nossa impressão, de quem está aqui no Ceará, do que está acontecendo em relação ao controle de poder que o PT exerce no Estado", projetou Roberto Cláudio, em entrevista coletiva na Assembleia Legislativa (Alece), nesta quarta-feira, 12.

RC reforçou a crença pessoal de que o partido deve ficar na oposição, tanto em nível estadual quanto na Capital; desatrelando obrigatoriedade de seguir o cenário nacional, onde o PDT é base do PT. "Nossa luta política de 2022 (no Ceará) foi de oposição, a luta de 2024 (em Fortaleza) foi contra o PT. É natural que nos estados não se replique a mesma aliança que existe nacionalmente".

Ala do partido ligada a RC e ao ex-ministro Ciro Gomes (PDT) figura na oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) no âmbito estadual e ao prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) no âmbito mais local.

Nesta quarta-feira, 12, RC, Capitão Wagner (União Brasil) e Carmelo Neto (PL) se encontraram, ocasionalmente, na Assembleia Legislativa, onde posaram para fotos e conversaram.

O ex-prefeito de Fortaleza, que é presidente do PDT Fortaleza, falou ainda sobre a saída do grupo de deputados ligados ao senador Cid Gomes (PSB), que migrou para o PSB no início deste mês após longa batalha judicial originada em um racha interno ainda fruto das eleições de 2022 no Ceará.

"Muitos do que saíram são amigos queridos, deputados que o Ceará precisa muito. Gente séria e trabalhadora. Lamento que saíram, mas, por outro lado, o PDT vivia certa crise na Assembleia porque parte do partido era base e parte oposição. A partir de agora, podemos com essa tranquilidade interna fazer oposição", concluiu.

Interlocutores ligados a dirigentes nacionais confirmaram ao O POVO que o partido deve, sim, debater o posicionamento no Ceará durante o encontro, além de estratégias para o pleito de 2026.