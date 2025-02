Presidente do PSDB diz que partido não vai acabar por causa de conversa entre Tasso e Domingos

Foto: FERNANDA BARROS OZIRES Pontes assumiu a presidência estadual do PSDB no Ceará.

O prefeito de Massapê e novo presidente da sigla no Ceará, Ozires Pontes, gravou vídeo na qual se contrapõe ao possível fim do partido. Era debatido o futuro dos tucanos no Estado diante de possíveis fusão ou incorporação por outros partidos, como o PSD e o MDB.

Em publicação nas redes sociais, Ozires fez referência a uma conversa que teria ocorrido entre lideranças do PSD no Ceará e o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) e que o encontro teria passado pela construção de unidade das siglas. No Ceará, o PSD é comandado pelo ex-vice-governador Domingos Filho, atual secretário (Desenvolvimento Econômico) na gestão Elmano de Freitas (PT).

O tucano descartou qualquer possibilidade de que a alegada conversa teria peso para definir os rumos do PSDB e lembrou da trajetória do partido no Brasil e no Ceará.

“Não dá para chegar agora e querer colar na mídia que o PSDB vai acabar num toque de mágica. Não existe o PSDB acabar. Domingos Filho, Domingos Neto (lideranças do PSD), tenho consideração, carinho e respeito pela luta de vida política deles. Mas querer dizer que eles conversaram com o senador Tasso e que por causa disso o PSDB vai se fundir ao PSD, não existe. É querer jogar para a plateia e fazer auê”.

O prefeito de Massapê argumentou que Tasso conversa com todos os líderes políticos do Estado. “O senador conversa com Ciro (Gomes), com o Roberto Cláudio, com o Cid, com deputados, prefeitos, conversa com todo o Ceará. A pessoa ir lá, conversar, e querer jogar isso, não existe. O PSDB tem história. Se depender de mim (...) o PSDB nunca vai deixar de existir”.

Em outro momento, ele reconheceu que pode haver fusão, mas reforçou o ponto anterior e lembrou de divergência local no posicionamento de PSDB e PSD, em relação ao governo estadual.