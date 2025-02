RC critica governos Lula e Elmano, mas poupa Evandro

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT)

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) voltou a se posicionar como oposição aos governos petistas de Elmano de Freitas no Ceará e de Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, porém as críticas não se estenderam ao prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, também do PT.

Em entrevista concedida nesta quarta-feira, 12, o pedetista chegou a chamar o grupo petista de "hegemonia arrogante e incompetente" e afirmou que a popularidade de Lula está caindo devido à falta de resultados. Porém, questionado sobre sua avaliação em relação a Evandro, RC foi mais cauteloso.

"Às vezes a gente fica tentado de falar alguma coisa. Mas não me parece razoável fazer alguma crítica ou um elogio que não se sustente ao tempo. Agora é hora de dar tempo ao Evandro pro prefeito apresentar a sua pauta. E isso demora três, quatro, cinco, seis meses para consolidar alguma crítica ou algum reconhecimento mais sustentável", afirmou.

Desde o início da campanha à Prefeitura de Fortaleza em 2024, a candidatura de Evandro e o PT foram os principais alvos do então prefeito José Sarto (PDT) e também de Roberto Cláudio. No segundo turno, o ex-prefeito fez campanha para André Fernandes (PL).

Apesar de parte do PDT ter apoiado o bolsonarista, seis dos oito vereadores da sigla são base de Evandro, bem como membros também integram a gestão em secretarias e autarquias.