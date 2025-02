Wagner questiona Cid sugerir Júnior Mano para Senado

Foto: Aurélio Alves/O POVO / Reprodução/Instagram João Campos Capitão Wagner (União) disse que o senador Cid Gomes (PSB) "não foi inteligente" em lançar a candidatura de Júnior Mano (PSB) ao Senado Federal

A declaração do senador Cid Gomes (PSB) de apoio a candidatura do deputado federal Júnior Mano (PSB) ao Senado Federal tem rendido ainda reações de políticos no Ceará, entre eles, a de Capitão Wagner (União).

O presidente do União Brasil no Estado e ex-candidato a prefeito de Fortaleza afirmou nesta quarta-feira, 12, que não teria a "coragem" de Cid de fazer a manifestação de apoio ao parlamentar, alvo de investigações.

"Senador Cid Gomes é sempre muito audacioso e corajoso. Eu não teria a coragem dele de lançar um candidato que nesse momento está sendo investigado pela Polícia Federal, com todo o respeito que eu tenho ao deputado Júnior Mano, mas ele tá no alvo de uma investigação que envolve emendas parlamentares e uma série de questões. Lançá-lo ao Senado é gerar, na vida do próprio deputado, uma devassa", disse.

"Eu acho que não foi inteligente por parte do senador Cid Gomes esse lançamento", completou em entrevista à imprensa na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), onde se encontrou com o Roberto Cláudio (PDT) e lideranças da oposição, como Carmelo Neto (PL).

Cid afirmou de público que, se o PSB tiver uma vaga para disputar eleição majoritária em 2026, o seu candidato é Júnior Mano, mexendo ainda mais no cenário da disputa pelas cadeiras.

O deputado é investigado por suposta participação em esquema de compra de votos e desvio de emendas parlamentares em 2024.