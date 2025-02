No dia do aniversário, Sarto "ressurge" e destaca legado como prefeito

Foto: Fabio Lima JOSÉ Sarto terminou a eleição em terceiro lugar

No dia em que completou aniversário de 66 anos, nesta quinta-feira, 13, o ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), usou as redes sociais pela primeira vez desde 1º de janeiro, quando se despediu da Prefeitura de Fortaleza também por meio de uma publicação. Desta vez, o pedetista publicou foto dele no plenário da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), juntamente com um texto celebrando a data e relembrando realizações à frente da capital cearense.

Sarto relembrou a atuação como médico plantonista no Gonzaguinha da Barra do Ceará, onde realizou diversos partos, além de seus quatro anos como prefeito de Fortaleza.

"Enfrentei a maior crise de saúde pública da história e, com ajuda dos profissionais de saúde, fiz de Fortaleza a campeã em vacinação. Isso permitiu acelerar a retomada econômica e tornar Fortaleza a maior economia do Nordeste, deixando Recife e Salvador no retrovisor", afirmou.

O ex-prefeito também mencionou avanços em áreas como educação, com a criação do Passe Livre Estudantil, e infraestrutura, com a pavimentação de mais de 830 ruas e a revitalização da Orla de Fortaleza. Sarto ainda creditou à sua gestão a recuperação da Ponte dos Ingleses, "cartão postal da cidade que estava abandonado pelo Governo do Estado".

Por fim, Sarto comemorou duas vitórias que considerou "presentes de aniversário". Primeiro, informou que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou, por unanimidade, a Prestação de Contas de sua gestão como presidente da Assembleia Legislativa do Ceará em 2020.

Além disso, afirmou que o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) arquivou o processo que investigava a transição na Prefeitura de Fortaleza.

"Para quem tem medo da Justiça, receber notícia do Ministério Público é um terror. Mas para quem trabalha honestamente, a Justiça é um presente. O MPCE arquivou o processo que acompanhava a transição na Prefeitura de Fortaleza. Ou seja, não havia nada a se investigar, como foi insinuado pela atual gestão", publicou.

O atual prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que procurou justamente o Ministério Público, além do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), para informar sobre problemas deixados pela gestão anterior, liderada por Sarto.

Desde antes de assumir o mandato, em janeiro, Evandro tem denunciado uma série de problemas, que envolvem atrasos em pagamentos a fornecedores, dívidas de empréstimos e outras questões.

O POVO entrou em contato com o MPCE para saber sobre processo que acompanha transição, mas ainda não obteve resposta até o fechamento do material.