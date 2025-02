Camilo esteve com 3 pré-candidatos às duas vagas no Senado no mesmo dia

Foto: Reprodução/Instagram José Guimarães Camilo Santana com Guimarães e Evandro Leitão

Eventos festivos e sociais no fim de semana serviram para agitar ainda mais as conversas em torno do preenchimento das duas vagas para o Senado na chapa governista do Ceará. O principal líder político do Estado, Camilo Santana (PT), esteve em compromissos no sábado nos quais esteve, em momentos distintos, com três dos pretendentes às duas vagas. Todos trataram de publicar nas redes sociais fotos com o ministro da Educação.

Nas últimas semanas, em mais de uma ocasião, Camilo defendeu que uma das vagas de senador seja disputada por Cid Gomes (PSB), que atualmente ocupa um dos mandatos de senador. Cid, porém, tem dito que não pretende buscar a reeleição. A outra vaga de senador que será disputada em 2026 é hoje de Eduardo Girão (Novo), oposição ao grupo governista estadual. A terceira vaga é do próprio Camilo, cujo mandato vai até 2030.

No último sábado, 15, o ministro esteve com o deputado federal José Guimarães (PT) e com o presidente do MDB Ceará, deputado federal Eunício Oliveira, no aniversário de Guimarães. À noite, Camilo registrou presença em festa promovida por Chiquinho Feitosa (Republicanos), na fazenda Boisa, propriedade do presidente estadual do Republicanos.

No aniversário de Guimarães, na Praia do Futuro, Camilo chegou a sinalizar apoio ao deputado petista na disputa pelo Senado, desejo antigo de Guimarães que deve se lançar candidato em 2026. Segundo o ex-governador, o parlamentar petista estará “representando o povo do Ceará na Câmara Alta (Senado) em Brasília”. Camilo elogiou o correligionário: “Guimarães é um companheiro, um amigo, não deixa ninguém para trás”.

No local estava Eunício, que publicou registro do encontro com Santana nas redes sociais. “A festa foi um momento importante para reafirmarmos compromissos e apoios em nossa caminhada”, escreveu o emedebista em publicação na qual aparece abraçado com Camilo.

Em novembro do ano passado, Eunício repercutiu uma declaração de apoio de Camilo a Cid e disse que a chapa então estaria fechada com ambos (Cid e ele mesmo). “São duas vagas, acho que se ele fez esse gesto ao senador Cid, nós completamos a chapa: Elmano, Cid e Eunício. Pelas conversas que tenho tido até hoje, naturalmente será essa posição colocada por ele, inclusive, para mim", disse Eunício na ocasião.

Já no evento promovido por Chiquinho, Camilo posou para foto abraçado com o dirigente do Republicanos, que já exerceu mandato de senador, ao assumir como suplente de Tasso Jereissati (PSDB) em 2021, e deseja conquistar uma vaga. O registro foi publicado na ferramenta stories, no perfil do Instagram de Feitosa.

Na base, há pelo menos cinco nomes cotados ou interessados no Senado e, consequentemente, no apoio de Santana. A questão será um desafio para o grupo governista e as movimentações já começaram nos bastidores. O apoio de Camilo é tido como ponto central, afinal o ministro é o principal cabo eleitoral do Estado.

Além de Guimarães, Chiquinho e Eunício, nomes como Cid Gomes e Júnior Mano, ambos do PSB, já foram apontados como possibilidades. Cid tem falado que não pretende concorrer e indicou apoio a Mano. Entretanto, a costura política pode mudar até o período de definições e dependerá de diálogos entre lideranças e partidos da base aliada tanto em nível estadual quanto nacional.

Além da sinalização de apoio a Guimarães, Camilo defendeu, no fim de janeiro deste ano, que Cid dispute a reeleição. "Vou conversar com o senador (Cid). A única coisa que eu parto do pressuposto é que quem está nos cargos, como o governador Elmano e o senador Cid, tem a prerrogativa de ir para uma reeleição. Parto desse princípio”, disse na ocasião.

A oposição ao grupo governista do Ceará também tenta articular atores políticos para a disputa. Nomes como o do deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai do deputado federal André Fernandes (PL) já foram ventilados nos bastidores para fazer frente ao grupo liderado pelo PT.



Cotados para o Senado na aliança governista

Duas das três vagas de senador estarão em disputa em 2026

Chiquinho Feitosa

Foi suplente de Tasso Jereissati (PSDB) como senador e assumiu mandato em 2021. Foi importante para a base em 2022 e se fortaleceu em prefeituras em 2024

Cid Gomes

Ocupa uma das duas vagas atualmente e diz que não quer mais concorrer, mas aliados importantes defendem que tem prioridade

Eunício Oliveira

Já foi senador e até presidente do Senado. Derrotado em 2018 na tentativa de reeleição, pretende voltar à Casa

José Guimarães

Sonha com o Senado desde 2014, quando abriu mão da disputa em nome da composição para Camilo Santana concorrer a governador. Conta com prioridade que PT nacional dá ao Senado em 2026

Júnior Mano

Foi citado por Cid Gomes como alternativa para sucedê-lo no Senado. Ficou muito fortalecido na eleição municipal do ano que vem, mas é alvo de inquérito da Polícia Federal por investigação sobre emendas parlamentares e compra de votos