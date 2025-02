PDT: 2 deputados ficam, 1 sai, 1 é dúvida e outro pode disputar Senado

Foto: FÁBIO LIMA CARLOS Lupi e André Figueiredo comandam o PDT nacional

O PDT sofreu uma grande debandada na Assembleia Legislativa, com a saída de oito deputados estaduais para o PSB, um para o PT, além de mais três suplentes em exercício que também foram para o PSB de Cid Gomes. Houve cinco parlamentares que permaneceram na sigla. Já os deputados federais ainda estão com os seus destinos incertos, e devem resolver o futuro apenas em 2026. A perspectiva, porém, é bem mais promissora para a sigla.

André Figueiredo, presidente nacional interino do partido, considera certa a presença de pelo menos dois deputados federais. Um é ele próprio, o outro é Mauro Filho. Já o hoje secretário da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar, é uma dúvida.

"Quem com certeza fica, fora eu, é o deputado Mauro Filho. Idilvan é uma icógnita. Ele disse, aliás, todos dizem que não têm motivos para sair do PDT, mas o Idilvan tem uma simpatia muito grande pela causa da educação, que é uma causa muito forte dentro do partido. Então, existe uma possibilidade real de ele ficar", disse Figueiredo em entrevista coletiva na sexta-feira, 14.

Ele acredita que não deverão ficar o secretário do Turismo do Estado, Eduardo Bismarck, e Robério Monteiro não devem ficar. Carlos Lupi, ministro da Previdência Social e presidente nacional licenciado, interrompeu e disse que irá lutar até o último momento para que nenhum deputado saia.

Embora tenha expressado acreditar que Robério não ficará, Figueiredo apontou um possível argumento para a permanência. Ele afirmou que o parlamentar expressou o desejo de se candidatar a senador. O presidente em exercício considera que estando no atual partido, as chances seriam maiores, pois no PSB está o atual senador Cid Gomes, que apontou o deputado federal Júnior Mano como possível sucessor.

"Nada impede que um dos cinco (deputados federais do PDT) seja pré-candidato ao Senado pelo partido. O próprio deputado Robério Monteiro tem externado esse desejo. Se ele for pro PSB, essa vaga muito provavelmente ele não terá. Ficando no PDT, ele é um pré-candidato nosso pra ser colocado em uma mesa de discussão", completou.