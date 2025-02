Estado deve propor ao menos repor inflação e resposta da Prefeitura é aguardada

Foto: Divulgação / WhatsApp O POVO SERVIDORES aguaram propostas de reajuste

Os reajustes gerais dos servidores públicos do Estado e da Prefeitura de Fortaleza estão em fase de negociação e os índices devem ser definidos em breve. Fontes ligadas a sindicatos do funcionalismo público relataram ao O POVO detalhes sobre as últimas reuniões com Governo do Estado e com a Prefeitura para definir a questão, que é pauta desde o início deste ano.

No caso do Estado, a segunda rodada de negociações ocorreu na última sexta-feira, 14, e que foram apresentadas propostas e contrapropostas. O Estado, informa os sindicatos, apresentou pelo menos duas propostas e uma delas garantiria pelo menos a reposição da inflação (4,83%) no reajuste.

Nova rodada de negociações entre representantes da categoria e governo está marcada para sexta-feira, 21. O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual do Ceará (Mova-se) confirmou que uma das propostas garante ao menos a reposição de perdas decorrentes da inflação, embora reivindique ganho real. O sindicato preferiu não divulgar os termos da outra proposta antes do fim da negociação.

“O Mova-se trabalha com um índice que foi pactuado em plenária do Fuaspec. Esse índice é de 8,67% em um primeiro cenário, que reflete os 4,83% mais o percentual de crescimento da economia estadual”, diz o coordenador Antônio de Pádua, do Mova-se, acrescentando ser "absurdo" apenas a reposição da inflação.

Por meio nota, a Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) informou apenas que as reuniões da mesa de negociação tem ocorrido de forma regular, "conforme calendário estabelecido entre o Governo do Ceará e os representantes do serviço público estadual". A pasta não confirmou as propostas nem os indíces discutidos.

Já no caso da Prefeitura de Fortaleza, os sindicatos esperavam até a segunda-feira, 17, uma resposta da gestão, que pediu mais um dia para dar o retorno, mas também não houve retorno.

Representantes do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort) apontavam que iriam atender o pedido e aguardar até ontem, mas, em seguida, pretendem reunir a categoria e intensificar a mobilização.

Em Fortaleza, sindicatos entregaram pauta de reivindicações em janeiro à secretária, principalmente sobre o reajuste salarial. Servidores pedem 12,84% referente à reposição inflacionária e a parte das perdas acumuladas. Também solicitaram a presença do prefeito Evandro Leitão (PT) nas negociações.