Oposição faz reunião sem os líderes e tenta se unificar

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Café da manhã entre deputados estaduais da oposição, PDT, PL e União Brasil

Os deputados estaduais da oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) se reuniram na manhã desta terça-feira, 18, no gabinete do deputado Antônio Henrique (PDT). Inicialmente, estavam previstas as presenças de André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (PDT), mas, por conflitos de agendas, o momento com a participação dos principais líderes foi adiado.

Estavam presentes os deputados estaduais do PDT, Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho; do União Brasil, Felipe Mota e Sargento Reginaurio; pelo PL estava Dra. Silvana.

Além de André Fernandes não ter ido, o pai dele, deputado estadual Alcides Fernandes, também não compareceu e apontou problema de agenda. Apesar disso, ele esteve na sessão em plenário na mesma manhã. Presidente do PL no Ceará, o deputado Carmelo Neto foi outro a não comparecer e apontou motivos de saúde.

As conversas na oposição têm objetivo de articular uma frente única para 2026, mas não é simples conciliar ambições. O bloco considera André Fernandes como principal líder dessa ala hoje no Ceará, após o resultado eleitoral de 2024 em Fortaleza. Porém, ele demonstra já ter em mente a ocupação dos principais espaços pelo próprio partido. Ao jornalista Carlos Mazza, da coluna Vertical, o deputado disse que o plano do PL é lançar candidato a governador e às duas vagas de senador, sem aceno a União Brasil e PDT. Já Roberto Cláudio e Capitão Wagner evitam adiantar o debate de vagas.

O café da manhã da bancada oposicionista na Assembleia é o primeiro de uma série que se pretende realizar semanalmente, cada dia no gabinete de um parlamentar. Os encontros servirão para combinar a atuação na Assembleia e formular estratégias para as eleições de 2026.

De acordo com Cláudio Pinho, novo líder do PDT, os deputados chegaram à conclusão de que seria melhor realizar este primeiro encontro sem convidados externos, para evitar interpretações erradas. " Mais importante é que está na consciência dos parlamentares a questão da unidade e acredito que tanto o campo do PDT mais de centro, centro-esquerda, mas o que está para todos nós é algo que se contrapõe", apontou.

"Não tenho dúvidas que as bancadas estão todas unidas e os partidos irão marchar juntos apresentando um projeto para o Ceará em 2026", completou.

Além do convite para o café semanal com líderes políticos, os deputados planejam chamar representantes fora de partidos, mandatos e cargos, como pessoas de áreas técnicas, empresários do agronegócio, economistas, profissionais da segurança pública e saúde.