Reajuste do piso dos professores chega à Alece

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), protocolou nesta terça-feira, 18, a mensagem que garante reajuste de 6,27% retroativo ao mês de janeiro do piso salarial dos professores de carreira, efetivos, aposentados, pensionistas e temporários, como anunciado na última semana.

O texto deverá ser votado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) na próxima sessão, na quarta-feira, 19. Ao todo são cerca de R$ 280 milhões de impacto com a medida.

De acordo com a mensagem assinada por Elmano, o vencimento dos professores graduados contratados para jornada de trabalho de 40 horas semanais será no valor nominal de R$ 4.961,73. O salário varia até R$ 12.538,03, a depender do nível superior do grupo ocupacional.

Na última semana, Elmano destacou as mesas de diálogo que durou semanas com membros da Associação dos Professores em Estabelecimentos Oficiais do Estado do Ceará (Apeoc) e que o reajuste de 6,27%, valor estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC), foi a partir da construção de entendimento entre representantes da categoria com o Executivo.