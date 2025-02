Bolsonaro diz que acusações são "vagas" e mundo está atento

Foto: Mauro Pimentel/AFP LULA e Jair Bolsonaro reagiram à denúncia da PGR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atribuiu a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra ele a um "regime autoritário". Na noite de terça-feira, 18, a PGR denunciou Bolsonaro por chefiar uma organização criminosa para impedir a posse de seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que o derrotou nas eleições de 2022.A defesa de Bolsonaro negou todas as acusações.

"O mundo está atento ao que se passa no Brasil. O truque de acusar líderes da oposição democrática de tramar golpes não é algo novo: todo regime autoritário, em sua ânsia pelo poder, precisa fabricar inimigos internos para justificar perseguições, censuras e prisões arbitrárias", escreveu Bolsonaro no X (antigo Twitter), em sua primeira reação à denúncia da PGR.

"A cartilha é conhecida: fabricam acusações vagas, se dizem preocupados com a democracia ou com a soberania, e perseguem opositores, silenciam vozes dissidentes e concentram poder", continuou o ex-presidente, mencionando países como Venezuela, Nicarágua e Cuba.

Se for considerado culpado por estes crimes, o ex-presidente pode ser condenado a até 40 anos de prisão, segundo o Código Penal.

Sobre o caso, Lula disse que Bolsonaro e os demais denunciados terão que "que pagar pelo erro" se forem considerados culpados pela justiça, mas apontou a presunção de inocência.

"A única coisa que eu posso dizer é que, nesse país, no tempo em que eu governo o Brasil, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência", disse Lula em coletiva de imprensa, no Palácio do Planalto, após encontro com primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro. Os dois países assinaram 19 acordos durante a visita oficial do chefe de governo português.

Lula reforçou que a denúncia da PGR é apenas o primeiro-passo do processo penal. "Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. Ora, se na hora que o juiz for julgar, chegarem à conclusão que eles são culpados, eles terão que pagar pelo erro que cometeram", disse Lula. (Com AFP)