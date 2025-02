3º voo de brasileiros deportados dos EUA chega a Fortaleza hoje

Foto: JÚLIO CAESAR TERCEIRO voo de repatriados chega a Fortaleza nesta sexta-feira, 21

Um terceiro voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos (EUA) desembarca em Fortaleza nesta sexta-feira, 21. A previsão é que os repatriados cheguem às 9 horas. A recepção conta com a participação da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih).

Esse é o terceiro voo com repatriados que chegam ao território nacional depois da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas o segundo que pousa primeiro em Fortaleza. A capital cearense foi escolhida para evitar que os brasileiros percorram o território nacional algemados, além de encurtar a viagem. Desta vez, o embarque será acompanhado por um diplomata brasileiro, em Alexandria, na Luisiana.

No desembarque em Fortaleza, eles serão recebidos por equipe multidisciplinar do Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Sedih. A equipe conta com Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM) no aeroporto Pinto Martins, informou a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih).

Embora Donald Trump tenha feito promessas de endurecer a postura contra imigrantes ilegais, deportados em voos anteriores haviam sido detidos ainda quando Joe Biden era presidente, e haviam esgotado as possibilidades de permanecer naquele país.

Entre 2022 até antes da posse de Trump, o Brasil recebeu 45 voos de repatriados, com mais de nove mil brasileiros somados. O uso de algemas era frequente.

No primeiro desembarque, 88 brasileiros pousaram em Manaus no dia 24 de janeiro. O uso das algemas causou um mal-estar diplomático, o que fez o Itamaraty solicitar explicações. Embora o governo de Trump tenha aplicado regras mais rígidas contra a imigração, deportações já vinham ocorrendo na gestão do ex-presidente Joe Biden.

Ao longo da campanha presidencial, Trump prometeu conter a imigração ilegal nos EUA, cenário classificado por ele como "emergência nacional". Logo em seu primeiro dia na presidência, ele assinou ordens destinadas a impedir a entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos.

O segundo voo, com 111 brasileiros, chegou a Fortaleza em 7 de fevereiro. Dessa vez, os repatriados seguiram o protocolo de retirar as algemas após o pouso, diferente de janeiro.

Além deles, 33 deportados estavam entre os 31 e os 40 anos. Já pessoas entre 41 e 50 anos eram, ao todo, 17 e quatro deportados possuiam 51 anos ou mais. O mais velho tinha 53 anos de idade. A ampla maioria eram de homens, 85 no total, sendo 71 desacompanhados.

O primeiro voo chegou em 24 de janeiro e trouxe 88 deportados dos EUA para o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG). O grupo foi obrigado a usar algemas e correntes. Situação que gerou protestos e fez o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estabelecer Fortaleza como desembarque. (Com Agência Brasil)