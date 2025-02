Prefeitura desmarca reunião com sindicatos, que preparam 1º grande protesto

Foto: Sindifort Representantes do Sindifort foram recebidos na CMFor pelos vereadores Bruno Mesquita (PSD), Gabriel Aguiar (Psol) e Dr. Vicente (PT)

As negociações de reajuste salarial dos servidores municipais de Fortaleza seguem indefinidas. Nesta quinta-feira, 20, representantes do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort) informaram que reunião com a secretária Carolina Monteiro, da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), e o prefeito Evandro Leitão (PT), que trataria da negociação sobre reajuste salarial dos servidores e empregados públicos municipais, marcada para sexta-feira, 21, foi cancelada horas após a confirmação. Foi definida pelos sindicatos uma agenda de manifestações.

"Isso reforça a necessidade de intensificarmos a mobilização. Se não formos às ruas, não haverá reajuste salarial e nem mesmo à reposição da inflação", disse o Sindifort por meio de nota. Os servidores reclamam de estagnação nas tratativas.

Nesta quinta-feira, 20, mantendo agenda de mobilização, dirigentes sindicais foram recebidos na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) por comissão de vereadores, dentre eles Bruno Mesquita (PSD), líder do governo Evandro na Casa. O parlamentar se comprometeu a tentar intermediar com o prefeito para que seja agendada a reunião entre o Executivo municipal e o sindicato.

Segundo o sindicato, a Sepog tinha ficado de dar um posicionamento até a última segunda-feira, 17, mas até o momento não houve manifestação. O Sindifort pede um reajuste salarial de 12,84%, além de outros benefícios.

A data-base dos servidores é 1º de janeiro — dia em que o prefeito Evandro tomou posse e a gestão se iniciou. A pauta de reivindicações dos servidores foi apresentada em 13 de janeiro. A primeira promessa de resposta foi para 3 de fevereiro, depois 10 de fevereiro.

Mobilizações do sindicato

Enquanto pressionam por resolução, os sindicalistas vêm fazendo atos nos órgãos públicos, como panfletagens e atos. Para a próxima quarta-feira, 26, está planejada manifestação em frente ao Paço Municipal, no que planejam que seja a primeiro grande protesto na gestão Evandro.

"Vamos ver se até lá o prefeito apresenta uma proposta em definitivo, porque essa situação de marca e desmarca, tem resposta e não tem resposta, na verdade mostra um desrespeito aos trabalhadores", afirmou Eriston Ferreira, presidente do Sindifort.

A Sepog informou ao O POVO que vinha intermediando o agendamento de reunião com o prefeito Evandro Leitão, mas como o Sindifort agendou mobilização para a próxima quarta-feira, a gestão deverá aguardar este ato.

Calendário de mobilização dos servidores municipais

Quinta-feira, dia 20, às 8 horas – Mobilização de líderes sindicais na Câmara Municipal para dialogar sobre o reajuste salarial

Sexta-feira, dia 21, às 8 horas – Servidores municipais se juntarão a servidores estaduais em ato unificado no Palácio da Abolição

17 horas – Panfletagem na Praça do Ferreira (Pré-Carnaval)

Sábado, dia 22, às 16 horas – Panfletagem na Praia de Iracema e Rodolfo Teófilo (Pré-Carnaval)

Segunda e terça-feira, dias 24 e 25 – visita aos locais de trabalho com mobilização de base

Quarta-feira, dia 26 a partir, de 8 horas – ato no Paço Municipal com assembleia geral dos servidores.

Assista também