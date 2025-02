Elmano anuncia reajuste salarial de 5,83% para servidores estaduais

Foto: Carlos Gibaja/Casa Civil/Governo do Ceará GOVERNADOR anunciou índice do reajuste dos servidores

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou reajuste de 5,83% para os servidores públicos estaduais, durante transmissão pelas redes sociais, na tarde desta sexta-feira, 21. A proposta será encaminhada para apreciação dos deputados da Assembleia Legislativa (Alece).

"Essa é uma importante medida de reconhecimento pelo excelente trabalho realizado pelos cerca de 180 mil servidores ativos, inativos e pensionistas", disse o governador.

O anúncio foi feito após a terceira reunião de negociação com representantes da categoria. Segundo Elmano, a medida representa um incremento de mais de R$ 820 milhões no orçamento estadual. Com o reajuste já anunciado dos professores, o incremento total é de R$ 1,1 bilhão.

"Para a nossa alegria, que apostamos no diálogo, apostamos na negociação, quero aqui reconhecer a capacidade dessas lideranças de reivindicar, de lutar pelos direitos dos nossos servidores, mas, ao mesmo tempo, a capacidade de dialogar e encontrar caminhos para avançar e valorizar os nossos servidores e servidoras"

Elmano afirmou que, conforme a luta dos servidores, o reajuste será retroativo de 4,83% a partir de janeiro e mais 1% a partir de setembro. O Governo do Estado destacou que a medida representa um ganho real acima da inflação. "Mas, também era muito importante que tivesse ganho real. E estamos fazendo o reajuste de 5.83%. Portanto, 4.83% repondo a inflação, mais 1% a partir de setembro. Esse foi o entendimento que tivemos, analisando os limites orçamentários do Estado”, disse o governador.

"Deveremos imediatamente já fazer a mensagem, para, em seguida, enviar para a Assembleia Legislativa, pedindo aos nossos deputados e deputadas que possam analisar com celeridade e que a gente possa assim, o mais breve possível, implantar na folha dos nossos servidores e servidoras esse acordo que nós celebramos", afirmou.

Os servidores realizaram manifestação em tom de Carnaval nesta sexta, nas proximidades do Palácio da Abolição, sede do Governo do Ceará. A programação incluiu caminhada, manifestações artísticas e discurso. A categoria cobrava reajuste acima da inflação, retroativo a janeiro, data-base prevista na legislação.

“Nós estávamos reivindicando a princípio 8.67%, mas o governo, na última reunião, disse que era inexequível e que, de fato, nós teríamos que apostar no outro índice. Então, a gente apresentou o índice de 6,64%, explicando para que a população entenda, que esse índice de 6,64% é apenas a reposição do governo Elmano, das perdas salariais do governo dele”, disse Ravenna Guimarães, coordenadora-geral do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Ceará (Fuaspec), que reúne 42 entidades dos servidores públicos.

Os servidores municipais de Fortaleza se juntaram ao funcionalismo estadual no ato próximo ao Palácio da Abolição. Um calendário de mobilização dos servidores da Prefeitura de Fortaleza segue até a próxima quarta-feira, 26.

Na Capital, servidores e membros da Prefeitura se mobilizam quanto ao reajuste. No entanto, representantes do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort) informaram que reunião com a gestão, que trataria da negociação, marcada para ontem, foi cancelada horas após a confirmação. (Colaborou Rogeslane Nunes/Especial para O POVO)