Prefeito defende Acilon para deputado federal

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Prefeito do Eusébio, Dr. Junior, participou do Jogo Político no O POVO

O prefeito de Eusébio, Dr. Júnior (PRD), afirmou ser um dos que primeiro incentivaram o ex-prefeito Acilon Gonçalves (sem partido) a se candidatar a deputado federal em 2026. O ex-prefeito é hoje secretário da Educação na Prefeitura.

"Ter o Acilon ao nosso lado é muito gratificante, não só por ser o nosso líder político, como por ser uma inspiração em gestão pública. O município do Eusébio é hoje espelho para várias outras cidades, as políticas públicas implantadas foram pautas para vários outros locais.", disse, em entrevista concedida ao podcast Jogo Político.

No começo do mês, o senador Cid Gomes (PSB) disse que Acilon concorrerá a deputado federal pelo PSB.

O prefeito afirma que todo o seu grupo político vê com bons olhos uma possível candidatura do deputado federal Júnior Mano (PSB) ao Senado. "Conhecemos bem Júnior Mano, deputado federal atuante. Foi muito bem votado pelo município do Eusébio nas duas últimas eleições, então se o PSB tiver direito à indicação, como falou o senador Cid Gomes, ficaremos muitos felizes", argumentou.

Assim como Acilon, Júnior Mano também era do PL, partido da família Bolsonaro, antes de se aproximar do governo Elmano. Questionado sobre se seu grupo político poderia ser considerado ex-bolsonarista, Dr. Júnior ressaltou serem independentes.

Sobre essa relação com o governo Elmano de Freitas (PT), Júnior ressalta ser aliado do petista, afirmando que o governismo é uma marca do grupo."Sempre houve um bom diálogo. Se você pegar o histórico do nosso grupo político, digamos que em 90% do tempo fomos aliados ao Governo do Estado", ressaltou. (Marcelo Bloc)