Prefeito quer retomar conversas para Eusébio ter praia

A Prefeitura de Eusébio, a 22 quilômetros de Fortaleza, planeja retomar as conversas para o Município passar a ter praia. Isso ocorreria com a cessão da Praia da Abreulândia/Cofeco, hoje oficialmente parte de Fortaleza.

"Da nossa parte, total interesse. Em nenhum momentos desistimos. Existem essas tratativas sim. Elas precisam ser retomadas agora, porque é um desejo antigo nosso", disse o prefeito de Eusébio, Dr. Júnior (PRD), entrevistado nesta segunda-feira, 24, no podcast Jogo Político.

A Prefeitura de Eusébio argumenta que a população daquela localidade já é atendida por Eusébio em serviços de educação e saúde. Mas, vota e conta para a distribuição de impostos de Fortaleza.

Na época em que Acilon Gonçalves era prefeito, discutiu-se a proposta de Eusébio receber 1,93 Km², sendo 2,3 km de praia. Fortaleza receberia 0,15Km².

Para a mudança ocorrer, precisaria passar pela Assembleia Legislativa (Alece). É possível que hava plebiscito. Júnior explicou que o território tem relação com Fortaleza, Eusébio e faz limite com Aquiraz. Porém, como Eusébio também tem limite com Itaitinga, a negociação também passa por lá. "O que falta é ter a concordância desses quatro municípios". Como são hoje quatro prefeituras aliadas, o prefeito considera: "Talvez seja o melhor momento".

Júnior afirma ter ficado feliz pela decisão do governo Elmano de Freitas (PT) não levar mais a leilão o autódromo de Eusébio. "O recuo do Governo do Estado abriu novamente as nossas esperanças de reativar o autódromo e dar o dinamismo que ele pode (ter). É um equipamento belíssimo, muito bem localizado, inclusive na última vez que estive com o governador Elmano, eu disse que gostaria de uma pauta para tratar do autódromo, para que a gente possa apresentar uma proposta, nossas ideias, para inclusive saber do governo o que ele pensa, nessa nova ideia de não mais leiloar", explicou.

O local, segundo o prefeito, tem potencial alto de dar certo, financeiramente. "O autódromo, hoje, está no coração do Eusébio. Então todo projeto que for realmente estruturado lá, eu creio que dá certo. Seja uma política habitacional, ou um plano para captação e novas empresas, a própria reativação e, de repente, vincular com uma grande marca de automóveis, que possa trazer ali a vida que o local merece", argumentou.

