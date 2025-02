Prefeitura de Fortaleza apresentará reajuste de servidores após o Carnaval

Foto: Reprodução/Instagram SERVIDORES estiveram reunidos com Evandro Leitão no Paço Municipal

Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira, 24, a Prefeitura de Fortaleza comprometeu-se a apresentar proposta de reajuste salarial aos servidores municipais após o Carnaval. O prefeito Evandro Leitão (PT) recebeu no Paço Municipal representantes de diversos sindicatos da classe, que vêm reivindicando o reajuste salarial de 12,84%, o vale alimentação de R$ 20, os Planos de Cargos, Carreiras e Salários, dentre outras demandas.

A reunião esteve agendada para a semana passada, mas acabou adiada. Nesta segunda, Evandro ouviu as demandas dos sindicalistas, mas afirmou que, no momento, não poderia apresentar uma proposta que atendesse às demandas apresentadas.

Os sindicalistas ouviram que, devido ao momento de recente transição e os rearranjos necessários nas contas da Prefeitura, uma proposta poderia ser apresentada apenas no mês de maio. Os presentes rechaçaram a demora. Ficou acertado um novo encontro dentro de alguns dias.

O presidente do Sindifort, Eriston Ferreira, reafirmou que os servidores não aceitarão ficar mais um ano sem reajuste salarial. Dessa forma, uma nova reunião deverá ser marcada para após o Carnaval, quando a Prefeitura ficou de apresentar uma proposta de índice de reajuste.

Estiveram presentes no encontro representantes dos sindicatos como: Sindicato dos Trabalhadores em Serviço Públicos e Privados de Urbanismo, Paisagismo, Conservação e Limpeza (Sindiurb); Sindicato dos Servidores Fazendários do Município de Fortaleza (Sindifam) e Sindicato dos Guardas Municipais do Estado do Ceara (Singmec). Parlamentares também acompanharam o encontro como a deputada estadual Larissa Gaspar (PT) e os vereadores Bruno Mesquita (PSD) e Gabriel Aguiar (Psol).