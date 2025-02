3 dos 4 vereadores do PSD não vão exercer mandatos

Foto: Marcos Moura/Prefeitura de Fortaleza / Divulgação/CMFor / Fábio Lima/O POVO / Reprodução/Redes sociais Os vereadores eleitos pelo PSD; Apollo Vicz, Bruno Mesquita, Erich Douglas e Eudes Bringel

O PSD em Fortaleza, presidido pelo deputado federal Luiz Gastão. foi estratégico e principal aliado do PT na eleição de Evandro Leitão (PT) e Gabriella Aguiar (PSD). O reconhecimento pode ser visto com toda a bancada de vereadores eleita na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) contemplada com algum cargo ou posto de destaque.



A sigla elegeu 4 vereadores e três foram nomeados para postos de secretaria. Eudes Bringel foi escolhido pelo prefeito Evandro para ser Chefe de Gabinete, Apollo Vicz indicado para a futura pasta de Proteção Animal em Fortaleza.



Já Erich Douglas comandará a Secretaria de Proteção Animal (SPA) na gestão estadual do governador Elmano de Freitas (PT).

Além dos três nomeados para serem secretários dos governos petistas, Bruno Mesquita, o único parlamentar do PSD a permanecer na CMFor, ocupa o posto de líder do Governo Evandro.



Com as licenças dos vereadores eleitos, já assumiram como suplentes do partido na Câmara, Tony Brito e Estrela Barros. Já para a vaga deixada por Erich, quem deve tomar posse é a quarta suplente, Tia Francisca, uma vez que o terceiro, Danilo Lopes, foi também nomeado para comandar cargo na gestão municipal, na Escola de Saúde Pública de Fortaleza (EspFor).