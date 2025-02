Avaliação negativa do governo Lula dobra no Nordeste

Foto: Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula (PT) tem queda na avaliação no Nordeste, tido como um reduto do PT

Pesquisa CNT divulgada nesta terça-feira, 25, mostra que as avaliações negativas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dobraram no Nordeste em um período próximo a um ano. A região é tida como um reduto petista. Nos últimos anos, o PT elegeu governadores apenas em estados nordestinos, como Piauí, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte.

Em janeiro de 2024, 14% dos nordestinos classificavam o governo como ruim ou péssimo, enquanto 61% o avaliavam como bom ou ótimo, segundo o levantamento. Passado pouco mais de um ano, em fevereiro de 2025, 40% dizem que a gestão é boa ou ótima - uma queda de quase 20 pontos porcentuais - e 30% afirmam que a gestão é ruim ou péssima.

Foram feitas 2.002 entrevistas presenciais em 137 municípios do País entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.

A pesquisa CNT reforçou a tendência de queda na popularidade do presidente. As avaliações positivas da gestão caíram de 35% para 29% de novembro de 2024 para fevereiro de 2025, seguindo a tendência já mostrada pela Datafolha e pela Quaest. As avaliações negativas subiram de 31% para 44% no mesmo período. (AE)