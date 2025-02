Guimarães deve assumir articulação política

Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados O deputado federal José Guimarães (PT) é líder do governo na Câmara

A ida de Alexandre Padilha (PT-SP) para o Ministério da Saúde abriu espaço na Esplanada dos Ministérios e tudo indicava que a Secretaria de Relações Institucionais seria ocupada pelo MDB. O histórico de Dilma Rousseff com Michel Temer assustou Lula, que, a princípio, rejeitou a possibilidade de colocar Isnaldo Bulhões (MDB-AL) no Ministério de Relações Institucionais. Com isso, a tendência é que a pasta fique com o cearense José Guimarães.

Em almoço para tratar sobre a reforma ministerial, Lula bateu o pé e disse que faz questão que a articulação política continue nas mãos do PT. Ele aceitou rifar a Liderança do Governo na Câmara para a base do Governo. Por isso, a expectativa é que José Guimarães vá para o ministério e Isnaldo Bulhões - ou algum outro líder de partido fiel a Lula assuma a liderança.

Procurado pela coluna, Guimarães negou que o convite tenha chegado, mas não rejeitou a possibilidade de ser ministro. "Não recebi nenhum convite do presidente", escreveu. A informação, porém, foi confirmada à coluna por duas fontes do Palácio do Planalto.

A ideia de Lula é ter Guimarães como homem forte da negociação no Congresso Nacional. Como o governo conseguiu aprovar tudo o que propôs tendo Guimarães como líder numa casa onde o presidente, Arthur Lira, não dialogava com Alexandre Padilha, o cearense levou todos os louros.

Por trás de tudo, Lula também quer se resguardar a uma possível incompatibilidade com Bulhões. Caso o provável futuro líder não agrade o governo, Guimarães acumularia o diálogo com os outros representantes partidários. (João Paulo Biage/Correspondente O POVO em Brasília)