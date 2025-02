Glêdson anuncia reforma administrativa e enxuga gestão

Foto: Thiago Sousa/divulgação PREFEITO se reuniu com vereadores para apresentar proposta

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), anunciou projeto de reforma administrativa com redução de 21 para 17 cargos no alto escalão. A proposta, apresentada nesta quarta-feira, 26, extingue as secretarias de Planejamento, Agricultura e Turismo. Elas serão incorporadas a outras pastas já existentes.

De acordo com o projeto de lei, o Planejamento será acrescentado à estrutura da Controladoria Municipal; Agricultura irá migrar para a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos; já Turismo e Romarias se incorpora à pasta do Desenvolvimento Econômico.

As secretarias de Educação e Saúde irão ganhar duas secretarias-executivas cada. De acordo com o prefeito, a medida é necessária diante do montante de recursos e do nível de responsabilidade das duas pastas. "Saúde e Educação correspondem a 70% de todo o orçamento de Juazeiro do Norte. São um mundo de atribuições", afirmou o prefeito.

Sobre o enxugamento de secretarias, Glêdson disse que as pastas agregadas tinham estrutura organizacional pequena e "conversavam" com outras estruturas já existentes. "Nós estamos propondo enxugar de modo a consolidar uma estrutura que permita que o estratégico e o operacional funcionem", justificou.

Além das mudanças no organograma, a prefeito anunciou revisão nos salários dos servidores comissionados. Os percentuais variam de acordo com as carreiras. O impacto anual previsto é de R$ 1 milhão. Apesar disso, Glêdson assegurou que as mudanças não resultarão em aumento de despesas.

A proposta de reforma será enviada para análise da Câmara de Vereadores. O presidente Felipe Vasques (Agir) e outros 16 vereadores participaram da reunião no gabinete do prefeito para a apresentação da posposta. A expectativa é que o projeto comece a tramitar na Casa hoje.