Suplentes do PSD e Avante assumem na Câmara

Foto: Divulgação/CMFor: Érika Fonseca Os suplentes Marcelo Tchela (Avante) e Tia Francisca (PSD) tomaram posse como vereadores na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor)

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) deu posse a dois vereadores suplentes, Marcelo Tchela (Avante) e Tia Francisca (PSD), na sessão desta quinta-feira, 27, em razão das licenças de Emanuel Acrízio (Avante) para tratar de assuntos particulares e Erich Doulgas (PSD) que assumiu o posto de secretário estadual da Proteção Animal.

A solenidade foi conduzida pelo presidente da Casa, Leo Couto (PSB), e contou com a presença de autoridades como o deputado estadual Júlio César Filho (PT), Julinho, e o deputado federal Júnior Mano (PSB).

Marcelo Da Silva Matos, conhecido como Marcelo Tchela, é atuante no setor cultural e de entretenimento. Ele é próximo do humorista Tirulipa e do cantor Wesley Safadão. Inclusive, foi o vereador quem apresentou os dois.

Durante a campanha, Tchela recebeu o apoio de artistas como Tirulipa, MC Gui, Léo Santana e Rossiclea, obtendo 6.633 votos, ficando assim na quarta suplência do Avante. Apesar disso, o partido fará um revezamento entre os titulares, dando a oportunidade para àqueles que não se elegeram.

Já Tia Francisca foi eleita em 2020 pelo PL e não conseguiu a reeleição pelo PSD em 2024. Ela teve 6.924 votos e também ficou como quarta suplente, mas três vereadores da sigla se licenciaram para assumir secretárias municipais e estadual, Eudes Bringel, Apollo Vicz e Erich Douglas.

Como o terceiro suplente, Danilo Lopes, foi nomeado para comandar a Escola de Saúde Pública de Fortaleza (EspFor), abriu a vaga para que Tia Francisca retornasse à Câmara. Tony Brito e Estrela Barros são os outros suplentes em posse na Câmara.