Vereador demonstra incômodo novamente e sugere divisão na base de Evandro

Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Fortaleza/ASM&F Vereador Adail Júnior (PDT)

O 1° vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Adail Júnior (PDT), voltou a mostrar incômodo na tribuna do plenário nesta quinta-feira, 27, com a situação no arco de sustentação do prefeito Evandro Leitão (PT). Após se manifestar contra vereadores da base que criticavam os ex-prefeitos Roberto Cláudio (PDT) e José Sarto (PDT) e apontar que a base de Evandro "não está se entendendo", ele não gostou de se sentir desmentido.

O parlamentar fez críticas à secretária da Saúde, Socorro Martins, alegando que ela negava demandas de vereadores. Luiz Sérgio (PSB), também apoiador de Evandro, então falou que foi recebido três vezes pela secretária. Adail não gostou.

Adail Júnior afirmou que não irá se calar e sugeriu a criação de duas bases do prefeito na Câmara, uma formada por vereadores que apoiaram Evandro Leitão e outra por aqueles que estão com o petista agora, mas que fizeram campanha para André Fernandes (PL) no segundo turno.

"Daqui a pouco eu peço duas bases. Quem apoiou o Evandro e a outra base de quem tá apoiando o Evandro no parlamento, mas apoiou o André Fernandes. Aí eu vou pro time do André Fernandes. Eu não vou ficar aqui desse jeito", disse.

"Se continuar a base desse jeito querendo desmentir nós, se alguém tiver encaminhando, que eu não tô dizendo que tem, mas se tiver pra vereador da base, eu vou sugerir para que façam duas bases do prefeito Evandro Leitão", completou. Adail aderiu à campanha de Evandro no segundo turno, quando a maior parte da bancada do PDT apoiou André.

Em seguida, Adail voltou a criticar a secretária Socorro Martins por, segundo ele, nunca atender vereador e questionou se ela teria recebido Luiz Sérgio e qual seria o critério. Tal fala, foi endossada pelo 2° vice-presidente, Luciano Girão (PDT).

Após as falas de Adail, Luiz Sérgio usou a tribuna para dizer que, se vereadores estão insatisfeitos, possuem a prerrogativa de convocar secretários para serem indagados pela Câmara Municipal de Fortaleza.

"Já que meu nome foi citado por vossa excelência e como o vereador experiente da Casa sabe das nossas prerrogativas, sabe que quando secretário não atender vereadores, nós temos a prerrogativa de convocar qualquer secretário nessa Casa. Então, se tão insatisfeitos com a posição de A ou B que não estão atendendo, convoque. Convoque que nós vamos também participar", declarou.

O vereador repetiu que foi atendido muito bem por Socorro Martins e entende que existam as dificuldades do início de gestão. Ele disse que a ordem do prefeito Evandro é de que os secretários recebem todos os parlamentares.

Adail já tinha demonstrado incômodo quando vereadores da base de Evandro subiram na tribuna para criticar Sarto e RC. O vereador disse que a base não está em sintonia e estaria perdida. (Guilherme Gonsalves)