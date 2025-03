Papa Francisco tem agravamento no quadro respiratório e recebe ventilação mecânica

Foto: Tiziana FABI / AFP FIÉIS mantém velas acesas do lado de fora do hospital onde o papa Francisco está internado. Orações seguem pelo mundo

O Papa Francisco sofreu, nesta sexta-feira, 28, uma "crise" respiratória "isolada", informou o Vaticano, afastando as esperanças de uma recuperação rápida, no dia em que a internação do pontífice no hospital Gemelli de Roma, completou duas semanas.

O episódio aconteceu após o papa ter passado a manhã alternando fisioterapia respiratória e oração na capela. A crise resultou na ocorrência "de vômito com aspiração e um repentino agravamento do quadro respiratório".

"O Santo Padre foi rapidamente broncoaspirado e a ventilação mecânica não invasiva foi iniciada, com uma boa resposta à troca de gases", disse a Santa Sé em um comunicado sobre a crise. Francisco "permaneceu alerta e orientado o tempo todo", acrescentou o boletim.

"Os médicos precisam de 24 a 48 horas para avaliar o impacto dessa crise", apontou uma fonte do Vaticano, detalhando que o papa "está de bom humor".

Este último boletim médico rompe com a tendência dos informes publicados nos últimos dias, nos quais a Santa Sé dizia que o pontífice estava "melhorando". O líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo foi internado na clínica Gemelli de Roma em 14 de fevereiro por uma bronquite, que se agravou para uma pneumonia dupla, que é uma infecção grave que pode inflamar e cicatrizar os pulmões, dificultando a respiração.

A preocupação aumentou consideravelmente no fim de semana passado, quando o pontífice argentino de 88 anos sofreu um forte ataque de asma e precisou, inclusive, de uma transfusão de sangue. O estado do papa era "crítico, mas estável" na noite de terça-feira, 25, mas, desde então, os boletins médicos diários do Vaticano informavam "leves melhoras".

O último, divulgado na noite de quinta-feira, 27, assegurava que sua saúde seguia "melhorando", mas que "dada a complexidade do quadro clínico", seriam necessários "mais dias de estabilidade" antes de modificar seu prognóstico.

Embora o "prognóstico reservado" seja usado especialmente nos casos mais graves, os médicos também o utilizam nos casos em que não conseguem determinar um prognóstico exato devido à evolução imprevisível da condição do paciente.

Esta hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, levanta preocupações sobre problemas anteriores que enfraqueceram a saúde do papa nos últimos anos: operações no cólon e no abdômen e dificuldades para caminhar.



Ainda na juventude, Francisco precisou remover parte do pulmão direito devido a uma pneumonia. Em março de 2023, foi hospitalizado por três noites devido a uma bronquite, tratada com antibióticos.

Francisco já cancelou a audiência programada para hoje relacionado ao Jubileu e não participará da missa da Quarta-feira de Cinzas em 5 de março, que será presidida pelo cardeal Angelo de Donatis.

As informações indicam que a hospitalização pode ser prolongada. Segundo o jornal Il Messaggero, "o Vaticano se prepara para administrar uma longa ausência" do sumo pontífice.

Mas, em meio ao "ano santo" católico, celebrado a cada 25 anos e que atrai milhões de peregrinos a Roma, muitos fiéis não hesitam em seguir até as imediações do hospital para se aproximarem de seu líder espiritual.