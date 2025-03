Eleições internas podem unificar o PT ou ter nova disputa entre Camilo e Luizianne

Foto: FÁBIO LIMA ELMANO, Camilo, Evandro, Catanho e Luizianne

O PT do Ceará se prepara para passar por outro processo interno com potencial de mexer com as estruturas partidárias quando definir o seu novo diretório municipal. O prazo para a definição do colégio eleitoral terminou no fim de fevereiro e a expectativa é que as articulações se afunilem agora após o Carnaval.

Para a eleição do novo presidente do PT em Fortaleza e no Ceará os filiados farão votação direta e com voto secreto. As eleições estão marcadas para o dia 6 de julho, após debate e encontros definidos por delegados com base na proporcionalidade.

Com isso, o partido no cenário local pode caminhar para o sentido de buscar uma chapa unânime ou de reeditar uma disputa interna entre o ministro da Educação, Camilo Santana, com a ex-prefeita e deputada federal, Luizianne Lins.

Em 2024, os grupos de ambos os petistas - de vertentes diferentes - fizeram um embate na escolha do candidato para a Prefeitura de Fortaleza, quando o ministro levou a melhor e lançou Evandro Leitão, recém-filiado, vitorioso nas eleições internas do PT e também para prefeito.

Os grupos que garantiram apoio a Evandro no ano passado, que também contam com influência do deputado federal e líder do Governo Lula, José Guimarães, devem lançar Antônio Carlos para ser o próximo presidente do partido em Fortaleza. Hoje quem está no posto é Guilherme Sampaio, líder do Governo Elmano.

Antônio Carlos é ex-deputado estadual e mesmo sendo, a priori, o candidato do núcleo da Abolição e de Camilo, já foi próximo de Luizianne e de mais grupos do PT. No campo estadual, o candidato ainda não está escolhido, com os debates se afunilando após o Carnaval. No cargo, está Antonio Alves Filho, atualmente secretário da Regional 1 de Fortaleza, que já manifestou que não deve disputar reeleição.

A deputada lançou como resposta ao processo petista que a preteriu para ser candidata a prefeita o "Campo de Esquerda". A ala irá se reunir após o Carnaval para analisar qual será a postura como bloco nas eleições deste ano.

Liliane Araújo, vice-presidente do PT de Fortaleza e ligada a Luizianne, afirmou que passadas as eleições de 2024, há um sentimento de unidade no partido e pelo menos tentar construir em algo que reflita essa união no pleito deste ano, embora exista ainda uma dúvida.

"Mas, superado já depois da eleição, acho que a gente tem que avaliar muito. Eu particularmente tenho essa dúvida porque ora eu penso, sim, que nós (Campo de Esquerda) devíamos ter um candidato ou candidata porque se a gente pretende fazer um campo e dialogar e propor algo diferente a gente tem que ter um lugar de fala. E saber de fato mensurar qual parte do PT pensa como a gente, ou seja, medir se a gente tá em um caminho certo, embora isso não seja algo objetivo", declarou.

"Por outro lado eu penso muito na questão da gente tá com Lula presidente, Elmano governador, Evandro prefeito e a gente tentar construir uma unidade", ponderou.