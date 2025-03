Senador Eduardo Girão anuncia que é pré-candidato a governador do Ceará

Foto: Samuel Setubal Girão se candidatou para a Prefeitura de Fortaleza

O senador Eduardo Girão (Novo) anunciou que é pré-candidato ao governo do Ceará nas eleições de 2026. A informação foi antecipada pelo próprio senador, ao O POVO, nesta quarta-feira, 5. Ele defende a união das forças de oposição.

"Naturalmente já sou um pré-candidato ao Governo do Ceará, pois, por princípio, antes mesmo do mandato de senador, já me posicionava contra o instrumento de reeleição e por minha experiência em gestão durante boa parte de minha vida", declarou Girão.

O parlamentar cearense defendeu também que o próximo governador eleito não busque a reeleição. "Creio ser fundamental o próximo governador ter essa visão de oportunizar novas lideranças após quatro anos; isso é essencial para a democracia", disse.

E completou: "Estou pronto e à disposição para servir dando o melhor de mim visando colocar o Ceará no topo do Brasil com os melhores indicadores na saúde, segurança, educação e geração de empregos".

Sobre a disputa pelo Senado, Girão destacou que, embora não pretenda concorrer, vai se envolver na construção do nome da oposição para disputar uma das duas vagas que estarão abertas no pleito de 2026. A oposição ainda não definiu o nome que disputará a eleição para senador no próximo ano.

"Independentemente de qualquer coisa, quero me envolver de forma firme para conquistarmos a sequência, com outro nome, de uma cadeira do Ceará no Senado com princípios e valores conservadores e de direita". As definições, segundo ele, devem ocorrer "no momento certo", encerrou.

Do lado da base do governo do Estado há vários nomes disputando a indicação para o Senado, dentre os cotados estão Cid Gomes (PSB), José Guimarães (PT), Eunício Oliveira (MDB), Chiquinho Feitosa (Republicanos) e Júnior Mano (PSB). Cid tem sido citado por aliados para tentar reeleição, mas o senador vem apontando que deve ficar de fora da disputando, com suas bênçãos indo para Júnior Mano.

Girão foi eleito senador em 2018 e chegou a se candidatar a prefeito de Fortaleza em 2024, quando recebeu 1,06% dos votos válidos (14,8 mil votos). O senador cearense também se candidatou a presidente do Senado neste ano, mas não se elegeu.

Ele é próximo de nomes como Capitão Wagner (União Brasil) e do PL dos deputados André Fernandes e Carmelo Neto, que também tiveram candidaturas próprias no último pleito municipal e fazem oposição aos governos do PT no Ceará e em Fortaleza.

No cenário para o governo estadual, o governador Elmano de Freitas (PT) é cotado para disputar a reeleição pela base governista. Nomes como Capitão Wagner e Roberto Cláudio (PDT) também já sinalizaram interesse na vaga pela oposição, mas buscam unidade dentro do grupo. O PL também terá papel determinante no cenário de definições que devem ocorrer ao longo deste e do próximo ano.