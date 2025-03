Roberto Pessoa é cauteloso sobre apoio em 2026: "Ver o que é melhor para o partido"

Foto: Joao Filho Tavares ROBERTO Pessoa (União Brasil), prefeito de Maracanaú

O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), afirmou que o partido no qual é filiado não tem definição de quem deve apoiar nas eleições de 2026. A fala aconteceu em entrevista ao O POVO nesta sexta-feira, 07.

Segundo ele, ainda é cedo para ter definição, sendo necessário tempo para analisar o cenário político e avaliar as melhores opções. Pessoa utilizou como exemplo a crescente avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ele considera que queda na aprovação de Lula pode afetar desempenho do governador Elmano de Freitas (PT): “Se o Lula começar a derreter como está derretendo, o Elmano está morto”, disse.

“Tem que ver o que é o melhor para o partido na hora, tem que esperar. Como vai ser, por exemplo, se o Lula começar a derreter como está derretendo? O Elmano está morto. E tu sabes que todo mundo é oportunista. Os partidos são oportunistas. Quer apoiar quem pensa que vai ganhar. É buscar apoio, depois, se perder, vai para o governo. É assim, ninguém quer ir para oposição”, afirmou o prefeito.

Parte do União Brasil declarou apoio à candidatura de Evandro Leitão (PT) no segundo turno das eleições para a Prefeitura de Fortaleza, em 2024. Entre os políticos que afirmaram apoio estavam o deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e os deputados cearenses, Moses Rodrigues e Fernanda Pessoa, ambos do União Brasil. Fernanda é filha do prefeito de Maracanaú, que na época já havia anunciado apoio a Evandro, ao lado de seu grupo político.



“Todo partido tem seus interesses, aliás eu brinco muito que os partidos de hoje tudo é União Brasil S.A, PT multinacional… Tudo é dinheiro, essas emendas parlamentares, os partidos só pensam em dinheiro. Cada partido quer aumentar o número de deputados para ter mais fundo partidário. Por isso que eu chamo os partidos tudo de S.A: só pensa em dinheiro e o povo fica de lado. E eu respeito isso”, afirma o prefeito.

A sigla contou com o nome de Capitão Wagner (União Brasil) na disputa para a Prefeitura de Fortaleza, no primeiro turno das eleições de 2024. Wagner, presidente estadual do União Brasil, foi secretário de Saúde do governo de Roberto Pessoa entre 2023 e 2024, quando saiu para se candidatar a prefeito. Parte do partido forma oposição ao governador Elmano de Fretas, mesmo com cargos no Governo Federal.



Conhecido por sua carreira política na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Roberto está em seu quarto mandato, não consecutivo, como prefeito de Maracanaú. Ele esteve no cargo de 2005 a 2012, se reelegendo em 2008, e de 2021 até o atual momento.