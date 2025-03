Acrísio toma posse nesta semana e deve ficar na Assembleia até o fim do ano

As fileiras do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) ganharão um reforço nesta semana, quando Acrísio Sena (PT) retornará ao parlamento.

Atual presidente do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), Acrísio vai se licenciar da função para ocupar uma vaga no Legislativo. A posse está marcada para a próxima quinta-feira, 13 de março, às 10 horas.

Com a chegada de Acrísio, deputados devem se licenciar para abrir a vaga. Ao O POVO, o parlamentar informou que sua permanência na Assembleia está garantida, pelo menos, durante este ano de 2025.

Acrísio informou que estão previstas licenças de dois deputados ao longo do ano, sendo eles Julinho (PT) e Alysson Aguiar (PCdoB), que devem se licenciar por 120 dias cada, nesta ordem.

O rodízio não é novidade dentro dos quadros do PT na Assembleia, que manteve o deputado Guilherme Sampaio (PT), atual líder do governo Elmano de Freitas (PT), ocupando vaga temporária no parlamento em situação similar.

"Conversei com o governador no dia 28, sexta-feira de Carnaval, ele me conhece. Já atuamos como deputados juntos, como secretários na gestão da ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins, juntos. Conhece minha caminhada e sabe do meu potencial na defesa do projeto em curso. Foi ponto pacífico de ser, na prática, um reforço na defesa do projeto e qualificação do debate na Alece", disse Acrísio.

Ao ser questionado sobre se sua ida à Alece, em ano pré-eleitoral, tem a ver com rearranjos do governo tendo em vista o projeto de reeleição de Elmano, o parlamentar preferiu não antecipar o debate eleitoral.

"Não conversamos sobre reeleição, até porque esse calendário ainda está distante. Tratamos da importância de mostrar as pautas positivas do governo, os avanços e projetos estruturantes. Serei um porta-voz de duas linhas estratégicas com as quais o governo vem dialogando, que é a da tecnologia e inovação, pela experiência no Centec, e também no debate de energias renováveis", pontuou.

Acrísio destacou ainda ter conversado com o presidente da Alece, deputado Romeu Aldigueri (PSB), e com o líder do governo. "Por enquanto está previsto este ano. Então eu diria que neste ano está assegurado que eu continuarei na Assembleia."

No fim de fevereiro deste ano, o PT se tornou a maior bancada da Alece com a filiação do deputado Leonardo Pinheiro, que estava de saída do Progressistas (PP).

Com a mudança, o PT passou a contar com 10 parlamentares, superando o Partido Socialista Brasileiro (PSB), que recebeu a filiação de nove deputados no mesmo mês.