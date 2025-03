Evandro se reúne com bancada do PDT hoje para consolidar apoios

Foto: JÚLIO CAESAR PREFEITO de Fortaleza, Evandro Leitão: agenda com pedetistas

Está marcada para a manhã desta segunda-feira, 10, uma reunião do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), com a bancada do PDT na Câmara Municipal (CMFor). O encontro ocorre no Paço Municipal e tem intuito de fechar, de fato, o apoio do PDT à gestão municipal. Atualmente, seis dos oito vereadores do partido votam com Leitão, mas apenas dois o apoiaram no segundo turno da eleição de 2024.

A reunião ocorre pouco tempo após dirigentes nacionais como o presidente interino do partido, André Figueiredo (PDT), e o ministro da Previdência e presidente licenciado da sigla, Carlos Lupi, estarem em Fortaleza e conversarem com as gestões do PT no Estado e na Capital.

A expectativa, segundo interlocutores do PDT, é gerar mais aproximação entre a Prefeitura e os parlamentares da sigla, tentando unificar a posição de apoio da sigla, inclusive, com os dois nomes que não estão na base do prefeito: Jânio Henrique (PDT) e PP Cell (PDT). O primeiro estaria disposto a ouvir, enquanto o segundo confirmou que permanecerá na oposição.

Jânio já deu sinalizações de que estaria aberto a conversas com a gestão petista. O parlamentar disse na semana passada que o momento será o primeiro com o prefeito Evandro.

O vereador é irmão do deputado estadual Antônio Henrique (PDT), nome ligado ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e que atua na oposição ao PT no Estado.

"Na minha visão, o governo do Estado é uma coisa, governo federal é outra coisa e governo municipal é outra", afirmou à coluna Vertical, do O POVO, no último dia 7.

Já PP Cell avisou que permanecerá na oposição, mas que dialogaria sobre temas que julgue benéficos para a população. Ao O POVO, ele confirmou que estará na reunião, mas que não mudará sua posição.

"É uma reunião de bancada, estarei indo com o intuito de ajudar a bancada e de falar pelos suplentes do partido, mas minha posição é a mesma, continuarei na oposição."

O vereador Adail Júnior (PDT) confirmou que estará na reunião e relatou seu desejo de unificar o partido, inclusive com os seis que estão na base. "Minha expectativa é ver o PDT fechado. Queria que o PDT estivesse fechado, com todo mundo. Nossa intenção é de todos irmos para a base, mas irmos de verdade, para defender, acreditar no projeto, de criticar também quando preciso."

O pedetista relatou estar confiante de que ao menos Jânio possa passar a compor a base, mas ressaltou respeitar a posição divergente de PPCell. "Nessa reunião, se o Jânio entrar, já ficaríamos sete dos oito na base. Com o PPCell, em toda matéria, ficaríamos conversando com ele. Ele foi bem claro de que não quer atrapalhar os correligionários, mas pediu respeito à posição dele, assim como ele disse que respeitaria a nossa", pontuou.