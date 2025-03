Após reunião com Evandro, PDT caminha para ter apenas um vereador na oposição

Foto: Ascom/Evandro Leitão O prefeito Evandro Leitão (PT) recebeu a bancada de vereadores do PDT

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), recebeu na manhã desta segunda-feira, 10, a bancada de vereadores do PDT da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), juntamente do presidente nacional interino, André Figueiredo. O encontro aconteceu no Paço Municipal.

Estiveram com Evandro os vereadores, Adail Júnior, Gardel Rolim, Luciano Girão, Jânio Henrique, Paulo Martins, PPCell, Marcel Colares e Kátia Rodrigues. Também participou da reunião o chefe de gabinete do prefeito, Eudes Bringel (PSD).

O encontro teve início às 9 horas e terminou por volta de 11h30min. Os vereadores levaram ao prefeito de Fortaleza a situação dos suplentes da sigla que receberam muitos votos, mas não foram eleitos. Os parlamentares mostraram o desejo que, de alguma forma, os suplentes pudessem ser contemplados. O PDT elegeu a maior bancada de vereadores em Fortaleza, com oito parlamentares. O partido comandava a Prefeitura até dezembro passado, com o ex-prefeito José Sarto (PDT).

O partido tem como primeiro suplente Raimundo Filho, que teve 10.255 votos, mas não se elegeu. Na Câmara, o vereador menos votado a conseguir mandato foi Marcos Paulo (PP), com 4.992 votos. Isso ocorre porque em eleições de vereadores e deputados, as vagas são distribuídas conforme a votação dos partidos ou federações, não só pelas votações individuais dos candidatos.

Os pedetistas esperam que um dos vereadores seja nomeado secretário municipal, o que abriria vaga para o suplente. Outra possibilidade seria um suplente assumir um cargo na Prefeitura. Conforme os vereadores, Evandro se comprometeu a contemplar o partido, mas não ficou definido de qual maneira.

Dos oito parlamentares do partido em Fortaleza, seis integram a base do prefeito, enquanto dois não aderiram à gestão de Evandro na Câmara Municipal: Jânio Henrique e PP Cell. Jânio deve integrar a base e PP Cell ficar na oposição.

Ao O POVO, Jânio afirmou que falou para Evandro do interesse de se juntar aos demais pedetistas e apoiá-lo, no que marcaram de ter uma conversa individualmente e assim tomar uma decisão. O vereador é irmão do ex-presidente da Câmara e hoje deputado estadual Antônio Henrique (PDT). O pedetista atua, na Assembleia Legislativa (Alece), na oposição ao governo de Elmano de Freitas (PT) e é próximo do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), um das frentes da oposição no Ceará.

"Eu já tinha falado em outro momento que eu ainda não tinha definido para que lado eu ia e a gente teve essa primeira oportunidade de conversar com o prefeito, coisa que eu ainda não tinha tido. Falei do meu interesse de poder participar, juntamente com os outros seis vereadores, fazendo parte da bancada do PDT que apoia o prefeito. A gente ficou acertado de que eu vou ligar para o prefeito e a gente conversar individualmente para daí a gente tomar uma decisão", explicou.

PP Cell participou da reunião, mas, no momento da foto com Evandro, ele foi o único a não estar presente. Aliado de André Fernandes (PL), ele é postulante a se filiar a outra sigla de olho na vaga de deputado federal em 2026. O vereador disse a Evandro que fará "oposição construtiva" e não ficará apenas "batendo".