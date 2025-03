Padre Kelmon diz esperar indicação de Bolsonaro

Foto: Reprodução/Instagram Padre Kelmon Padre Kelmon foi candidato à presidência da República nas eleições 2022

Dono de memes que marcaram a eleição presidencial de 2022, Padre Kelmon (PL) disse ontem esperar o convite do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para ser o candidato a algum cargo nas eleições de 2026. O ex-chefe do Executivo está inelegível e não pode disputar.

Segundo Kelmon, seu partido e o Bolsonaro ainda vão decidir qual cargo ele deve disputar na próxima eleição. "Eu pretendo e estou disponível para o PL, o partido decidirá. Tive conversando com o presidente Bolsonaro, e ele me disse 'Padre, nós precisamos do senhor disputando as eleições de 2026, o senhor não pode ficar fora da política. Dá um tempinho e nós vamos decidir qual é a sua função, o que o senhor vai disputar, se será para o Senado ou deputado federal", alegou.

As declarações de Kelmon foram em uma entrevista na rádio O POVO CBN Cariri.