Prefeitura de Caucaia negocia com a Enel e parcela em 30 vezes dívida de R$ 26 milhões

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), se reuniu com representantes da Enel para negociar dívidas de R$ 26,6 milhões em energia pública que a gestão teria. O acordo definido foi de pagamento em 30 parcelas.

Segundo o prefeito, o pagamento será feito em 30 parcelas, mas inclui uma entrada de 30% do valor. O gestor apontou que a prefeitura havia recebido um aviso de corte nos prédios municipais e na iluminação pública, em 29 de janeiro, e pediu um prazo para pagar as dívidas da instituição.

Naumi disse ao O POVO que Caucaia tem acumulado cerca de R$ 800 milhões de dívidas ao longo dos quatro anos da gestão de Vitor Valim (PSB), seu antecessor.

“A gente sentou com o pessoal da Enel para que conseguissem esperar até a gente organizar um pouco a casa, para fazer o parcelamento em 30 pagamentos para que a gente consiga diminuir aquelas multas, para parcelar esses quase 27 milhões de reais que ficaram sem pagar. Foram quatro anos sem pagar contas de energia, nem de água”, disse o prefeito.

As dívidas também surgem nas contas de água, gás e aluguéis de prédios públicos de Caucaia. Todos os prédios das secretarias municipais, segundo o prefeito, estão com aluguel atrasado, no mínimo entre 3 e 4 meses, e com dívidas no pagamento de água.

"Todos os prédios públicos têm dívida de água também. (...) Eu não sei o valor, mas, só em um local, era R$ 3 milhões e pouco de água. Então o que você pensar tem dívida para ser paga".

Naumi destacou que irá parcelar também os alugueis, que chegam a R$ 1 milhão por mês. “Vamos parcelar água, gás, e alugueis também. Todos os alugueis de Caucaia estão atrasados, o que ficou menos ficou 3, 4, 6 meses, vamos também parcelar os alugueis de janeiro para cá em dias. Vamos organizar e pagar", acrescenta o prefeito.

Ele confirma que seu antecessor, Vitor Valim, "com certeza, fez de propósito para tumultuar".

"Mas eu acho que a gente tem que trabalhar com consciência", diz Naumi, "eu gosto da minha cidade, de trabalhar, de fazer o meu melhor, mas eu não quero deixar para o meu sucessor, quando eu sair daqui (do cargo de prefeito) e deixar uma coisa que seja para prejudicar, porque, quando eu tô prejudicando meu sucessor eu tô prejudicando o povo da minha cidade".

A meta da Prefeitura é sanar dívidas em R$ 120 milhões até o mês de abril. "Junto com secretário Carlos Eduardo, a gente tá buscando uma forma de organizar, fazer economia, para que a gente consiga sanar essas contas que não podem ficar para depois", afirma o prefeito.

Naumi vem acusando Valim de deixar dívidas em Caucaia. O ex-prefeito já se pronunciou sobre as acusações envolvendo a questão da Enel. Procurada pelo O POVO para comentar as acusações de Naumi, a assessoria de Valim rebateu as informações alegando que ao tomar posse em 2021, precisou arcar com uma dívida de R$ 7,9 milhões de reais também com a Enel, deixada pela primeira gestão de Naumi.

"Nesta quarta-feira (8), o prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, divulgou uma suposta dívida de R$ 3 milhões com a Enel em que alega ter sido deixada pela gestão Vitor Valim", apontou a defesa de Valim.

E seguiu: "Vale lembrar que, a nossa gestão, ao assumir a prefeitura, em 2021, a dívida existente com a ENEL era o dobro, quase R$ 8 milhões, deixada pelo então prefeito Naumi Amorim, como pode ser comprovado em documento".