Assembleia Legislativa define composição das comissões permanentes

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) definiu nesta terça-feira, 11, a composição das comissões permanentes da Casa para o biênio 2025-2026, assim como realizou a eleição de presidente e vice de cada uma delas. Além das 20 já existentes, foi criada a Comissão de Defesa e Direitos da Mulher.

Ao final da sessão plenária do dia, foram lidos os nomes dos membros titulares e suplentes de cada uma das comissões, sendo aprovados em plenário. Na sequência, foi realizada a votação simbólica de presidentes e vice, já pré-acordados entre os parlamentares.

Nos bastidores, deputados elogiaram a conduta por parte da presidência do deputado Romeu Aldigueri (PSB), mantendo proporcionalidade entre as siglas e permitindo a presença de parlamentares da oposição em importantes comissões da Casa. Considerada uma das comissões mais vitais da Casa, por onde passam todos os projetos, a Constituição, Justiça e Redação será presidida por Salmito (PSB), ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Ele é ex-secretário da gestão de Elmano de Freitas (PT).



O PSB e a federação PT/PCdoB/PV ficaram com cinco presidências comissões cada. As legendas configuram as maiores bancadas na Assembleia. Quatro mulheres foram escolhidas como presidentes.



Confira como ficaram as comissões:

Constituição, Justiça e Redação

Presidente: Salmito (PSB)

Vice: Missias Dias (PT)

Membros: Guilherme Samapaio (PT), Júlio César Filho (PT), Antônio Granja (PSB), Sgt. Reginauro (União Brasil), Queiroz Neto (PDT), Agenor Neto (MDB) e Carmelo Neto (PL).

Orçamento, Finanças e Tributação

Presidente: Sérgio Aguiar (PSB)

Vice: Missias Dias (PT)

Membros: Guilherme Sampaio (PT), Júlio César Filho (PT), Lucinildo Frota (PDT), Tin Gomes (PSB), Antônio Henrique (PDT), Agenor Neto (MDB) e Dra. Silvana (PL).

Fiscalização e Controle

Presidente: Agenor Neto (MDB)

Vice: Leonardo Pinheir (Progressistas)

Membros: Nizo Costa (PT), Stuart Castro (Avante), Guilherme Sampaio (PT), Missias Dias (PT), Guilherme Bismarck (PSB), Sérgio Aguiar (PSB) e Cláudio Pinho (PDT).

Defesa do Consumidor

Presidente: Fernando Hugo (PSD)

Vice: Guilherme Landim (PSB)

Membros: Jô Farias (PT), Nizo Costa (PT), Marcos Sobreira (PSB), Alysson Aguiar (PCdoB) e Lucinildo Frota (PDT).

Trabalho, Administração e Serviço Público

Presidente: Júlio César Filho (PT)

Vice: Guilherme Landim (PSB)

Membros: Guilherme Sampaio (PT), Missias Dias (PT), Tin Gomes (PSB), Agenor Neto (MDB) e Leonardo Pinheiro (Progressistas).

Educação

Presidente: Marcos Sobreira (PSB)

Vice: Jô Farias (PT)

Membros: Guilherme Sampaio (PT), Queiroz Filho (PDT), David Durand (Republicanos), Juliana Lucena (PT) e Salmito (PSB).

Previdência Social e Saúde

Presidente: Alysson Aguiar (PCdoB)

Vice: Guilherme Landim (PSB)

Membros: Heitor Férrer (União), Dra. Silvana (PL), Guilherme Sampaio (PT), Lucilvio Girão (PSD) e Leonardo Pinheiro (Progressistas).

Agropecuária

Presidente: Missias Dias (PT)

Vice: Agenor Neto (MDB)

Membros: Simão Pedro (PSD), Salmito (PSB) e Queiroz Filho (PDT).

Ciência, Tecnologia e Educação Superior

Presidente: Cláudio Pinho (PDT)

Vice: Emilia Pessoa (PSDB)

Membros: Guilherme Sampaio (PT), Agenor Neto (MDB) e Alysson Aguiar (PCdoB).

Defesa Social

Presidente: Leonardo Pinheiro (Progressistas)

Vice: Agenor Neto (MDB)

Membros: Missias Dias (PT), Luana Régia (Cidadania) e Sgt. Reginauro (União).

Direitos Humanos e Cidadania

Presidente: Renato Roseno (Psol)

Vice: Missias Dias (PT)

Membros: Guilherme Sampaio (PT), Marcos Sobreira (PSB) e Cláudio Pinho (PDT).

Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido

Presidente: Bruno Pedrosa (PT)

Vice: Stuart Castro (Avante)

Membros: Agenor Neto (MDB), Renato Roseno (Psol) e Guilherme Bismarck (PSB).

Viação, Transporte, Desenvolvimento Urbano

Presidente: Lucinildo Frota (PDT)

Vice: Bruno Pedrosa (PT)

Membros: Nizo Costa (PT), Júlio César Filho (PT), Marta Gonçalves (PSB)

Infância e Adolescência

Presidente: Luana Régia (Cidadania)

Vice: Jô Farias (PT)

Membros: Juliana Lucena (PT), Alysson Aguiar (PCdoB) e Queiroz Filho (PDT).

Juventude

Presidente: Antônio Henrique (PDT)

Vice: Davi de Raimundão (MDB)

Membros: Juliana Lucena (MDB), Guilherme Bismarck (PSB) e Bruno Pedrosa (PT).

Cultura e Esportes

Presidente: Emilia Pessoa (PSDB)

Vice: Bruno Pedrosa (PT)

Membros: Almir Bié (Progressistas), Guilherme Sampaio (PT) e Guilherme Bismarck (PSB).

Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca

Presidente: Stuart Castro (Avante)

Vice: Guilherme Landim (PSB)

Membros: Bruno Pedrosa (PT), Leonardo Pinheiro (Progressistas) e Antônio Henrique (PDT).

Turismo e Serviços

Presidente: Marta Gonçalves (PSB)

Vice: Júlio César Filho (PT)

Membros: Guilherme Bismarck (PSB), Lucinildo Frota (PDT) e Sérgio Aguiar (PSB).

Indústria, Desenvolvimento Econômico e Comércio

Presidente: Firmo Camurça (União)

Vice: Sérgio Aguiar (PSB)

Membros: Salmito (PSB), Bruno Pedrosa (PT) e Almir Bié (Progressistas).

Proteção Social e Combate à Fome

Presidente: Guilherme Landim (PSB)

Vice: Missias Dias (PT)

Membros: Jô Farias (PT), Simão Pedro (PSD) e Renato Roseno (Psol).

Defesa e Direitos da Mulher

Presidente: Juliana Lucena (PT)

Vice: Jô Farias (PT)

Membros: Emilia Pessoa (PSDB), Marta Gonçalves (PSB) e Luana Régia (Cidadania).