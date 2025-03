Chagas Vieira e membros da oposição trocam acusações sobre altas dos alimentos no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS PREÇO dos alimentos tem subido no Brasil e virou motivo de acusações entre políticos

O secretário da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira, publicou, na manhã desta terça-feira, 11, vídeo nas redes sociais no qual aparece em um supermercado e rebate as críticas da oposição à gestão do governador Elmano de Freitas (PT) sobre a alta nos preços dos alimentos. A oposição tem atribuído parte da responsabilidade pelo aumento ao governo estadual.

No vídeo, Chagas nega que o Governo do Ceará tenha responsabilidade sobre o aumento dos preços e apresenta medidas adotadas que contradizem o entendimento. Ele menciona o presidente do PL no Ceará, deputado estadual Carmelo Neto, e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), que também usaram as redes sociais para comentar o tema.

“Quero fazer um alerta sobre as mentiras que estão sendo contadas para tentar enganar a população. Vi publicação do presidente do PL no Ceará (Carmelo) e do atual bolsonarista e ex-prefeito de Fortaleza RC, tentando acusar o governo do Estado de ser responsável pela alta dos preços de alimentos. Eles não estão dizendo a verdade, e sabem disso”, afirma o secretário no vídeo.

Em seguida, Chagas destaca as ações do governo estadual, que incluem imposto zero sobre diversos itens. “Aqui no Ceará, os principais produtos da cesta básica têm ICMS zerado pelo governador Elmano. Ovos, feijão, milho, farinha, hortifrúti, frango, carne bovina e caprina, leite, queijo e outros produtos estão com o imposto zerado. Isso eles não te contam”.

Chagas reconheceu que, de fato, os alimentos estão caros, mas atribuiu a alta a fatores que superam a competência do governo estadual.

Em publicação no X, na última segunda-feira, 10, Roberto Cláudio criticou medida do governo no ano passado envolvendo o ICMS. Já Carmelo criticou a efetividade de medidas tomadas pelo governo federal para baratear o preço dos alimentos e exaltou medida do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Os preços estão altos em todo o país, mas vale lembrar que, aqui no Ceará, o governo aumentou, no ano passado, o ICMS para arrecadar mais. A principal consequência é o aumento dos preços na prateleira, até os da cesta básica! Governo do PT dando demonstração de descaso e insensibilidade com a população mais pobre. A oposição votou contra e disse que isso ia acontecer!", escreveu Roberto.

A troca de farpas chegou à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na sessão de ontem. Priscila Costa (PL), líder da oposição, disse que para "piorar o dia", a população acordou com um vídeo do secretário. A vereadora afirmou que a população sente a dificuldade de compra.

"Ele (Chagas) diz que bolsonaristas estão espalhando mentiras a respeito do preço dos alimentos e da razão pela qual os preços estão altos. Elmano se nega a fazer o que o Bolsonaro fez, diminuir o ICMS sobre a gasolina, sobre o diesel, sobre os setores de transporte, de armazenamento de alimento. Elmano de Freitas prefere que os pobres paguem um dos ICMS mais caros do país", declarou.

Depois de Priscila, foi a vez do vereador Jorge Pinheiro (PSDB) também responder a Chagas. O parlamentar falou que não é a oposição quem coloca os preços no supermercado e a alta é culpa de uma política do que chamou de "desgoverno" das gestões petistas em nível federal e estadual.

"Não sei como ele vai mostrar que os preços não são aquilo que estão lá, que o trabalhador vai no dia a dia comprar e sofre com o preço", comentou.

Quem usou a tribuna para defender o Chagas Vieira foi o 1º vice-presidente da CMFor, Adail Júnior, vereador do PDT. Segundo ele, sem entrar na disputa bolsonarista contra lulista, não viu inverdades no vídeo do secretário.

"Ele assume que hoje nós temos, sim, os alimentos caros e justifica com uma justificativa cabível. Puro e simplesmente verdadeiro. E ele diz que a cesta básica do Ceará não se cobra mais, é zero. Hoje é zerada a cesta básica desses alimentos", algo dito pelo chefe da Casa Civil na postagem. (Com Guilherme Gonsalves)