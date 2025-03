1º presidente do STMcobra Lulapor indicações femininas

Foto: José Cruz/Agência Brasil Ministra foi empossada como presidente da Corte

A ministra Maria Elizabeth Rocha, nova presidente do Superior Tribunal Militar (STM), reiterou sua defesa por mais presença de mulheres em espaços de poder durante seu discurso de posse. Ela foi empossada como presidente da mais alta Corte militar do país em cerimônia realizada nesta quarta-feira, 12, no Teatro Nacional de Brasília.

"Meu querido presidente Lula, a magistratura feminina o aplaude e permanece esperançosa de que as mulheres continuem sendo indicadas não apenas para o Poder Judiciário, mas para todos os espaços de participação política e jurídica", afirmou.

Maria Elizabeth foi indicada à Corte militar pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2007 e é, até hoje, a única ministra mulher na história do tribunal.

Rocha afirmou que o caminho para a construção de um país livre de "constrangimentos e asfixias sociais" ainda está longe de ser alcançado. Segundo ela, conviver em uma sociedade na qual sejam superadas todas as formas de discriminação e opressão é um "ideal civilizatório de convivência entre humanos, que reconhece talentos sem estereotipá-los com preconcebidas concepções sobre as representações de cada qual na comunidade política".

A nova presidente do órgão começou a fala dizendo: "Sou feminista e me orgulho de ser mulher", sob aplausos, e encerrou afirmando que as mulheres estão fazendo história. "Vamos sorrir!", disse, em referência a uma cena do filme "Ainda Estou Aqui". (Com Agência Brasil)