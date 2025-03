Presidente do PCdoB, Luciana Santos defende ampliar federação e cita PSB e PDT

Foto: FCO FONTENELE LUCIANA Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB), participou do programa O POVO News na noite desta quinta-feira, 13, e avaliou o futuro da Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV). Luciana avalia que uma federação maior, com PSB e PDT, pode ser “a luta que precisamos travar”. Ela é presidente nacional do PCdoB e, em 2024, alçada como titular também da federação.

“É esse programa que nós queremos que a federação até se amplie, além do que nós já somos que é PT, PV e PCdoB. Desde que nos conformamos a federação, nós sempre lutamos para que ela já chegasse grande, já chegasse com PSB, e PDT. Nós tivemos várias rodadas com o Partido Socialista Brasileiro e eu penso que é essa a luta que precisamos travar”, afirmou a ministra.

Segundo ela, o sistema político eleitoral no Brasil é “muito frágil”. “As próprias alianças que se fazem nas eleições, elas são alianças que, se sejam na majoritária, seja proporcional, existem nas eleições e se desfazem no dia seguinte”, avalia Luciana.

A fala de Luciana Santos vem ao encontro do debate entre os três partidos da federação, que podem não renovar a aliança para as eleições de 2026. “A federação procura ter uma aliança mais consistente, de conteúdo, programática, em que os partidos possam ter uma convivência mais perene e até buscar convergência de ação política”, diz a ministra.

Programa Mais Ciência na Escola

A ministra está no Ceará para o lançamento do programa Mais Ciência na Escola, projeto de incentivo à formação científica e tecnológica no Ensino Básico. O evento acontece nesta sexta-feira, 14, no Palácio da Abolição, e contará com a presença do governador Elmano de Freitas (PT).

Conforme a ministra, o programa será aplicado no contraturno das escolas de tempo integral do país. “Nós queremos formar esses meninos desde cedo para tomar gosto pela ciência. A gente vai botar laboratórios, que chama makers, mas eu prefiro Laboratórios Mão na Massa, nessas áreas de robótica, de microeletrônica, planetário, que são os desafios do conhecimento contemporâneos”, explica.

O Mais Ciência na Escola vai investir R$ 100 milhões para a implantação de mil laboratórios maker em todo o país. O programa surge por uma articulação entre o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o Ministério da Educação (MEC) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).



"Nós não vamos estar atrás dessa corrida tecnológica", diz ministra

Além dos investimentos nas escolas, Luciana Santos falou sobre investimentos em Inteligência Artificial anunciados pelo Governo Lula. Em 2024, o presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que tera investimento total de R$ 23 bilhões.

Segundo a ministra, a Inteligencia Artificial é um dos instrumentos "mais decisivos", "porque vai perpassar tudo que é serviço, comércio, cadeia produtiva, e é uma tecnologia que precisa ser dominada pelo Brasil".

Ela destaca a criação do plano com sendo um projeto "ousado e, ao mesmo tempo, factível". "Nós não vamos estar atrás dessa corrida tecnológica", afirma a ministra.