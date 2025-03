Após protestos, Elmano diz que Hospital César Cals vai permanecer

Foto: João Filho Tavares MEMBROS da oposição também participaram dos protestos

Um dia após protesto de funcionários do Hospital Geral Dr. César Cals, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), negou o possível fechamento da instituição. Segundo a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), o plano seria transferir os pacientes e serviços do César Cals para o novo Hospital Universitário do Ceará (Huce) da Universidade Estadual do Ceará (Uece), que será inaugurado no dia 19 de março.

“O Hospital César Cals vai permanecer, o que nós estamos fazendo é ampliando os leitos de hospitais públicos no Estado do Ceará. Portanto, pode ficar tranquilo que o Hospital César Cals continuará sendo o Hospital César Cals”, disse o governador nesta sexata-feira, 14.

O governador esteve em evento de recondução do professor José Wally Mendonça Menezes ao cargo de reitor do Instituto Federal do Ceará (IFCE). O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), também participaram da ocasião.

Na quinta-feira, 13, profissionais do hospital protestaram o possível fim do hospital ao lado do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), além de deputados estaduais de oposição ao governo, entre eles Claudio Pinho (PDT), Queiroz Filho (PDT), Sargento Reginauro (União Brasil) e Antônio Henrique (PDT).

Ainda em 2024, a titular da Secretaria de Saúde (Sesa), Tânia Coelho, afirmou que a Sesa estava conversando com o governador sobre o futuro do prédio do César Cals. "A gente já tem algumas ideias, mas a gente precisa ver com ele uma decisão do que realmente a gente vai fazer com a unidade", afirmou a secretária na época.

Nota da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que, desde o início do projeto de construção do Hospital Universitário do Ceará (HUC), a proposta é que o Hospital Geral Dr. César Cals funcione no novo equipamento.



O texto aponta que a unidade passará por transferência gradual de seus serviços para o HUC. Isso será realizado apenas após a devida equipagem da nova estrutura. "A mudança representa uma expansão considerável da capacidade de atendimento do HGCC", destaca.