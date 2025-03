Camilo crava Elmano candidato em 2026 e aponta diálogo para decidir nomes ao Senado

Foto: João Filho Tavares CAMILO Santana foi o principal fiador da campanha de Elmano de Freitas quando disputou o Governo do Ceará

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), atestou a candidatura do governador Elmano de Freitas (PT) a reeleição no pleito de 2026. Camilo também chegou a citar uma tentativa de reeleição de Cid Gomes (PSB) para o Senado Federal, mas demonstrou incerteza na espera de uma decisão do senador.

"A única coisa que nós temos certeza é a reeleição do Elmano e, claro, se o Cid Gomes, que tem um mandato hoje, for para reeleição, então essa é a única certeza que temos hoje em relação a 2026", disse.

Segundo ele, "tudo será discutido até lá". "O importante agora é arregaçar as mangas e trabalhar muito pelo Ceará e pelo povo cearense".

Camilo já tinha feito acenos a Cid. Em janeiro, o ministro afirmou que ainda ia conversar com seu aliado. "Vou conversar ainda com o senador (Cid), mas eleição é só em 2026. A única coisa que eu parto do pressuposto é que quem está atualmente nos cargos, como o governador Elmano e o senador Cid, tem a prerrogativa de ir pra uma reeleição. Então eu parto desse princípio. No mais, nós vamos discutir ano que vem", apontou, na época.

Mais recente, o ministro também apontou o deputado federal José Guimarães (PT) como candidato ao Senado em 2026. Segundo ele, o parlamentar petista estará "representando o povo do Ceará lá naquela Câmara Alta (Senado) em Brasília". "Guimarães é um companheiro, um amigo, não deixa ninguém pra trás", disse no aniversário do deputado.

Apesar das falas destinadas a ele, Cid vem reiterando que não tem intenção de concorrer à reeleição. Seu apoio tem ido para o hoje deputado federal Júnior Mano, filiado ao mesmo partido. "Se o PSB tiver uma vaga, na composição de uma chapa majoritária lá para frente, o meu candidato a senador é o Júnior Mano. Quero deixar isso aqui de público", apontou o ex-governador em fevereiro.

Júnior Mano é investigado por suposta participação em esquema de compra de votos e desvio de emendas parlamentares nas eleições de 2024. O processo corre em sigilo no Supremo Tribunal Federal (STF), mas Cid defendeu o colega de partido.

Pela base governista, Chiquinho Feitosa (Republicanos) e Eunício Oliveira (MDB) também disponibilizaram seus nomes para uma futura candidatura.

"Eleição é só ano que vem, vamos tá vivendo o processo democrático em que todos têm o direito de se colocar como candidato com as pessoas, alianças e nós vamos fazer da mesma forma. Nosso candidato da reeleição é o governador Elmano. Nós vamos ter mais dois candidatos ao Senado e vamos procurar fortalecer a bancada de deputados federais e estaduais no próximo ano, no Estado do Cerará", apontou Camilo no evento de ontem.

O ex-governador esteve na cerimônia de recondução do professor José Wally Mendonça Menezes ao cargo de reitor do Instituto Federal do Ceará (IFCE). O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) e governador Elmano de Freitas (PT) também compareceram.