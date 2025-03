Milei defende polícia após confrontos em protestos de aposentados e torcedores

Foto: Luis ROBAYO / AFP A manifestação na Argentina terminou em confrontos com a polícia, com um saldo de 124 detidos e 45 feridos

O presidente argentino, Javier Milei, prometeu, nesta sexta-feira, 14, prender aqueles que provocarem distúrbios nas ruas, após um protesto de aposentados com apoio de torcedores de futebol na quarta-feira que terminou em confrontos com a polícia, com um saldo de 124 detidos e 45 feridos.

"Os bons são os de azul (polícia) e os filhos da put* que andam com panos na cara e quebram carros, queimam carros e ameaçam todos porque não querem perder os seus trambiques, (...) vamos colocá-los na prisão", disse Milei em uma exposição agropecuária em Buenos Aires.

Milei afirmou que seu governo vai "defender a República" e apoiou publicamente a ministra de Segurança Nacional, Patricia Bullrich, que estava ao seu lado durante o discurso.

Bullrich ficou sob holofotes após a repressão à mobilização de quarta-feira, 12, que deixou um fotógrafo internado em estado crítico depois de receber um golpe de uma lata de gás pimenta disparada pela polícia.

Pablo Grillo continua em estado "grave", disse nesta sexta seu pai Fabián à imprensa na porta do hospital.

A manifestação semanal dos aposentados exigindo um ajuste foi apoiada por torcedores de pelo menos 30 clubes de futebol, assim como por organizações sociais e sindicais.

A iniciativa surgiu quando um grupo de torcedores do Chacarita Juniors se uniu à manifestação dos aposentados na quarta-feira da semana passada, em defesa de um veterano do clube que havia sido atingido por gás lacrimogêneo em um protesto anterior.

Antes do início da manifestação realizada na quarta, os manifestantes foram duramente reprimidos pela polícia com balas de borracha, gás lacrimogêneo e caminhões de jato d'água, enquanto alguns manifestantes responderam com pedras, pedaços de calçada quebrados e vandalizaram caçambas de lixo e viaturas policiais.

Há anos, toda quarta-feira, os aposentados se mobilizam, geralmente de poucas dezenas de pessoas, em protesto contra a degradação de seu poder aquisitivo, especialmente após a queda brutal de seus benefícios nos primeiros meses da presidência de Milei.

Nos últimos meses, esses protestos semanais têm sido reprimidos pela polícia, com gás lacrimogêneo sendo lançado contra os idosos. (AFP)