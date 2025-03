Ato por anistia reúne manifestantes na Praça Portugal

Foto: AURÉLIO ALVES MANIFESTAÇÃO pró-Bolsonaro na Praça Portugal

Manifestantes pela a anistia aos presos no ataque à Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023 e contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram na tarde deste domingo, 16, na Praça Portugal, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Por volta das 16h20min, o Hino Nacional foi tocado. Políticos cearenses compareceram ao ato, como o senador Eduardo Girão (Novo), a deputada estadual Dra. Silvana (PL) e o vereador Jorge Pinheiro (PSDB). O evento durou cerca de 40 minutos.

Os manifestantes entoaram gritos de "Fora Lula" e "Anistia Já" durante o discurso do vereador, que convocou os presentes para rezar a oração do Pai Nosso ao final de sua fala.

"O que a gente clamou hoje aqui é que nós pudéssemos nos manifestar novamente, o povo pudesse vir às ruas novamente para se manifestar e dar aquele grito de liberdade", declara Jorge Pinheiro.

Eduardo Girão defendeu os participantes do 8 de janeiro e afirmou que existe "alinhamento vergonhoso entre o governo Lula e alguns ministros do STF". "O foco aqui da nossa manifestação é a anistia do 8 de janeiro, é o impeachment de (Alexandre de) Moraes, o impeachment do Lula", destaca Girão.

Dra. Silvana esteve na praça falando com manifestantes e afirmou que "o Brasil está passando por um momento delicadíssimo".

A quantidade de pessoas não foi suficiente para lotar a praça, mas segundo organizadores do evento, já foi um número expressivo. "Eu fui até desestimulada por alguém. 'É um evento de poucas pessoas', mas no meu entendimento, um evento de poucas pessoas é um evento de pessoa com convicção", destaca Silvana. (Mariana Lopes)